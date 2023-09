Brytyjska gospodarka skurczyła się mocniej niż oczekiwano

Z brytyjskiej gospodarki, drugiej pod względem wielkości w Europie napłynęły niepokojące informacje. Spadek PKB w lipcu okazał się bowiem dużo większy niż oczekiwali ekonomiści, co może wywierać presję na władze i bank centralny odnośnie mocniejszej stymulacji gospodarki.

Według danych urzędu statystycznego ONS, w lipcu brytyjska gospodarka skurczyła się o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym. To wynik ponad dwukrotnie gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała spadek PKB rzędu 0,2 proc. Równocześnie było to największe tempo spadku od siedmiu miesięcy. W czerwcu gospodarka urosła o 0,5 proc.

W ujęciu rocznym PKB nie odnotował zmiany i również nie sprostał oczekiwaniom. Konsensus rynkowy wskazywał bowiem na wzrost rzędu 0,4 proc. po zwyżce o 0,9 proc. miesiąc wcześniej.

W lipcu wszystkie główne sektory gospodarki – usługi, produkcja i budownictwo -zanotowały spadek. Wśród usług najgorzej zaprezentował się sektor zdrowia, który borykał się z protestami i strajkami.

Zdaniem ekspertów, środowe dane stanowią kolejny dowód na to, że brytyjska gospodarka traci dynamikę w obliczu gwałtownego wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego. Powinno to dać do myślenia niektórym decydentom Banku Anglii, gdy pod koniec miesiąca zadecydują, czy w ramach walki z inflacją należy ponownie podnieść stopy procentowe.