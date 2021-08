Oficjalne dane pokazują, że wartość brytyjskiego eksportu do Unii Europejskiej wróciła już do poziomu sprzed brexitu.

Brytyjski urząd statystyczny poinformował, że w maju eksport do UE rósł o 9,1 proc. do 14,1 mld GBP, a w czerwcu o 1,2 proc. do 14,3 mld GBP, co oznacza, że wrócił do poziomu sprzed wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

- Eksport rósł głównie dzięki rosnącej o 1,2 proc. sprzedaży do UE w związku z ożywieniem popytu po zniesieniu lockdownów i rozwiązaniem przedbrexitowych zapasów oraz wznowieniu zamówień przez firmy – powiedział William Bain, szef polityki handlowej w Brytyjskiej Izbie Handlowej. – Eksport do krajów spoza UE spadł o 5,6 proc. między majem i czerwcem tego roku – dodał. Podkreślił, że brexit spowodował osłabienie wymiany handlowej. - W porównaniu do drugiego kwartału 2018 roku, ostatniego stabilnego okresu przez brexitem, całkowity eksport, w tym do Unii, spadł o 4,4 proc., a import jest mniejszy o 2,0 proc. – powiedział Bain. – Porównując czerwiec 2021 roku do czerwca 2018 roku całkowity brytyjski eksport, włączają ten do EU, jest niższy o 7,4 proc., a import o 2,0 proc. – dodał.

