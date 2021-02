Brytyjskie firmy znów chcą zatrudniać

Poprawiły się nastroje wśród brytyjskich firm. Ich plany odnośnie zatrudniania są najbardziej optymistyczne od roku, mniej firm planuje również zwolnienia, informuje Reuters.

Najnowsze badania potwierdzają poprawę koniunktury wśród przedsiębiorstw z Wysp Brytyjskich z uwagi na polepszenie się perspektyw gospodarczych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jak pokazuje badania opracowane przez Chartered Institute of Personnel and Development, 56 proc. ankietowanych firm planuje zwiększenie liczby pracowników w kolejnych miesiącach. Na koniec 20202 r. odsetek ten kształtował się na poziomie 53 proc. Jednak nadal to zdecydowanie mniej niż w okresie rok wcześniej przed wybuchem pandemii, kiedy o zwiększaniu liczby etatów informowało 66 proc. badanych.

Tymczasem mocno spadł odsetek firm rozważających redukcje zatrudnienia z 30 do 20 proc.

Najsilniejszy trend wzrostowy odnotowano w przypadku sektorów ochrony zdrowia, finansów, edukacji oraz IT. Z kolei najsłabsze plany ma mocno dotknięty pandemią branża hotelarski.

CIPD podkreśla, że jeśli resort finansów nie przedłuży programu wsparcia zatrudnienia dla firm w budżecie, który ma zostać zaprezentowany 3 marca należy liczyć się z gwałtownym wzrostem bezrobocia.

Badanie przeprowadzone wspólnie z firmą Adecco objęło 2000 pracodawców w okresie od 5 stycznia do 30 stycznia.