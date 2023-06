Waldemar Buda Marek Wiśniewski

1 lipca br. wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Produkty te będą oferowane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą je do swojej oferty.

"Jesteśmy gotowi, jako ministerstwo rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i banki z udziałem państwowym, czyli PKO BP i Pekao SA, do uruchomienia i wdrożenia od 3 lipca programu +bezpieczny kredyt 2 proc.+" - ogłosił podczas czwartkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że udział tych dwóch banków gwarantuje ponad 1300 miejsc, w których będzie można składać wnioski. Oszacował, że mniej więcej połowa wniosków będzie składana w formie elektronicznej.

"Czekamy na pozostałe banki, które chcą w tym programie uczestniczyć. (...) Pięć kolejnych banków finalizuje zawarcie umowy. Być może 3 lipca będą gotowi, być może chwilę później. Do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które dziś oferują kredyty mieszkaniowe, chcą wejść w program" - poinformował szef MRiT.

Zapewnił, że na ten rok nie ma żadnych limitów środków na "bezpieczne kredyty", w związku z czym nie trzeba spieszyć się z pójściem do banku czy złożeniem wniosku. "Nie trzeba pierwszego dnia czy pierwszego tygodnia spieszyć się i liczyć, że tylko te osoby w pierwszej kolejności będą mogły z tego programu skorzystać, bo nie ma żadnych limitów na 2023 r., więc zarówno 3 lipca, jak i 3 grudnia jest tak samo dobry (...)" - podkreślił.

Jak wyjaśnił, w ub.r. wiele osób odwlekało decyzję o zakupie mieszkania z powodu wojny czy wysokich stóp procentowych, czekając na stabilniejszą sytuację. "Chcielibyśmy, by wszystkie osoby, które odroczyły decyzję o zakupie mieszkania, mogły bez żadnych ograniczeń skorzystać z tego w 2023 r. Spodziewamy się, że to będzie nawet kilkadziesiąt tys. osób" - powiedział Buda.

Dodał, że trwają też prace nad zniesieniem podatku od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania. W praktyce będzie to dotyczyć rynku wtórnego, gdyż na rynku pierwotnym PCC nie płaci się. Przepisy w tej sprawie są na etapie prac w Senacie. "Jeżeli są osoby, które planują zakup mieszkania na rynku wtórnym, zachęcamy do tego, by poczekać do momentu wprowadzenia tych rozwiązań. Senat, potem Sejm i decyzja prezydenta - to perspektywa kilku tygodni. Zakładamy, że jeszcze w sierpniu to rozwiązanie wejdzie w życie" - zaznaczył szef resortu rozwoju.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że BGK jako polski bank rozwoju jest operatorem wielu programów rządowych. "Pomagamy i zarządzamy wieloma programami rządowymi, w tym są też programy mieszkaniowe" - wskazała. Zauważyła, że rozszerzeniem "bezpiecznego kredytu" jest możliwość skorzystania z gwarancji BGK wkładu własnego.

Wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed poinformował, że wnioski o kredyt można składać od 3 lipca w oddziałach PKO BP, za pośrednictwem formularza kontaktowego i aplikacji iPKO. "Łącznie ponad 600 oddziałów, w tym agencji, będzie mogło takie wnioski przyjmować i obsługiwać" - zaznaczył. Ogłosił, że bank dodatkowo otworzy swoje placówki w sobotę 8 lipca w godzinach 10-14.

Prezes Pekao SA Leszek Skiba również zadeklarował, że w oddziałach jego banku "bezpieczny kredyt" będzie dostępny od 3 lipca. "Liczymy się z tym, że już od poniedziałku ta fala zainteresowania będzie wzbierała. Jesteśmy gotowi w oddziałach, przez infolinię i kanały cyfrowe" – zapewnił Skiba.

Oświadczył też, że od 10 lipca w Pekao będzie dostępne także konto mieszkaniowe, które jest drugim komponentem rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Wiceprezes PKO BP zapowiedział, że jego bank do grudnia wprowadzi konto mieszkaniowe do oferty.

"Bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.