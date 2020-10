Budowanie dla pokoleń

Zgodnie z ogłoszoną w grudniu ubiegłego roku strategią Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie do 2050 r. ma stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, w tym również działań związanych ze zwrotem miast w kierunku transformacji klimatyczno-ekologicznej.

Mówiąc o miastach neutralnych klimatycznie, nie można pominąć kwestii emisyjności budownictwa. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, budynki odpowiadają za ok. 40 proc. finalnego zużycia energii, 30 proc. zużycia wody oraz 35 proc. emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczne budownictwo to taki sposób realizacji inwestycji, aby budynek pozostawał w zgodzie z otoczeniem i potrzebami człowieka oraz generował jak najmniej kosztów dla kolejnych pokoleń. Żeby było to możliwe, trzeba zwrócić uwagę na kwestie efektywności energetycznej, materiałów budowlanych oraz architektury. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowanie rozwiązań grzewczych o wysokiej efektywności i niskim współczynniku emisji pyłów zawieszonych, prawidłowa wentylacja oraz odpowiednia szczelność budynku są niezbędnymi elementami walki ze smogiem. Ważne są też materiały budowlane. Raz wykorzystany piasek, glina i cement nie nadają się do recyklingu, a ich dostępność gwałtownie spada. Trzeba więc zwrócić uwagę na świadome zarządzanie surowcami w taki sposób, aby pozostały one do dyspozycji także kolejnych pokoleń. Niektóre materiały, np. beton zbrojony, stal i styropian, można zastąpić odnawialnym drewnem. Równie ważna jest kwestia architektoniczna. Bryła budynku, jej odpowiednie ułożenie względem stron świata czy zaprojektowanie przeszkleń pozwala na wykorzystywanie energii słonecznej w ciągu dnia.