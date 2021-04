Budżet państwa w ciągu dwóch lat zarobił na foliówkach nieco ponad 266 mln zł

Przez dwa lata do budżetu państwa z tytułu tzw. opłaty foliówkowej wpłynęło nieco ponad 266 mln zł z planowanych w 2020 roku 1,2 mld zł - wynika z informacji przekazanych PAP przez klimatu i środowiska. Na razie nie ma danych nt. liczby wprowadzonych na rynek toreb.

Przepisy foliówkowe obowiązują w Polsce od ponad trzech lat. Z początkiem stycznia 2018 roku zaczęła obowiązywać nowela ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza opłatę recyklingową za wydawaną przy kasie jednorazową torbę plastikową. Ustawa określała maksymalną opłatę za foliówkę na 1 zł, choć w rozporządzeniu określono ją na 20 groszy (plus VAT).

Wówczas ustalono, że tzw. opłatą foliówkową objęte będą torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Z powodu obchodzenia tych przepisów zdecydowano się jednak objąć opłatą wszystkie torby wydawane w sklepach (od 1 września 2019 r.), poza tzw. zrywkami, czyli jednorazowymi torebkami służącymi np. do pakowania owoców czy też mięsa.

PAP skierowała pytanie do resortu klimatu i środowiska o informację nt. wpływów z opłaty foliówkowej.

Resort przypomniał, że od 1 stycznia 2020 roku zmienił się system rozliczania opłaty foliówkowej na kwartalny. Wcześniej obowiązujące przepisy zobowiązywały przedsiębiorców do uiszczenia opłaty za cały rok 2019 do 15 marca 2020 r. Z kolei marszałkowie byli obowiązani przekazać wpływy na konto budżetu państwa do 30 kwietnia 2020.

"W związku z powyższym opłata za 2019 r. oraz wpływy za pierwszy kwartał 2020 r. niejako nałożyły się na siebie. Dodatkowo należy zauważyć, że wpływy mogły zawierać zaległości z tytułu opłaty recyklingowej. Niemniej jednak suma dotychczasowych wpłat do budżetu państwa z tytułu opłaty recyklingowej za rok 2019 i 2020 wynosi 266,34 mln zł, z czego wg. szacunków własnych w 2019 r. było to 89,84 mln zł, a w 2020 roku 176,50 mln zł" - przekazało ministerstwo.

Według prognoz w 2020 roku do budżetu państwa z opłaty foliówkowej miało trafić 1,2 mld zł. W 2019 roku ówczesny resort środowiska informował, że za 2018 rok wpłynęło 80 mln zł z tej daniny.

Resort w przekazanej PAP odpowiedzi poinformował ponadto, że na razie nie ma jeszcze danych na temat tego, ile toreb w 2020 roku wprowadzili na rynek przedsiębiorcy prowadzący sklepy.

Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami dane dotyczące wprowadzonych toreb z podziałem na torby o grubości do 50 mikrometrów i powyżej 50 mikrometrów przekazywane są przez sprzedawców w ramach sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

"Sprawozdanie to po raz pierwszy składane było za rok 2020 do 15 marca br. Z kolei zgodnie z art. 77 ustawy o odpadach marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach w terminie do dnia 30 września następnego roku. W związku z powyższym dane nie zostały jeszcze zweryfikowane, a tym samym ministerstwo nie posiada ostatecznych danych za 2020 r" - przekazano w odpowiedzi.

Na początku wprowadzania przepisów foliówkowych resort środowiska szacował, że w Polsce zużywamy nawet 11 mld foliówek rocznie to od 250 do 300 toreb na mieszkańca.