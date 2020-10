Butelki z butelek stają się rzeczywistością

Opakowania z tworzyw sztucznych, jedno z wyzwań współczesnego świata, pełnią jednocześnie ważną rolę w dostarczaniu żywności i napojów w sposób bezpieczny i z zachowaniem wysokich norm jakościowych.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest korzystanie z plastiku w sposób odpowiedzialny. Przede wszystkim plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska naturalnego. Jest to cenny surowiec, który może i powinien być ponownie wykorzystany do produkcji nowych opakowań. W ofercie produktów Żywiec Zdrój już teraz dostępne są takie, które zostały rozlane do butelek stworzonych wyłącznie z materiałów z recyklingu, czyli z innych butelek. Ale wierzymy, że ilość recyklatów w produkcji opakowań można i należy zwiększać.

Na polski rynek co roku trafia około 220 tys. ton opakowań PET, tymczasem poziom recyklingu wynosi obecnie tylko 50 proc. To stanowczo za mało. Poza względami ekologicznymi, leżącymi w sercu naszej misji, zgodnie z którą zachęcamy ludzi, by pili zdrowiej, i jesteśmy po stronie natury, musimy mieć na uwadze również regulacje nakładane na kraje członkowskie przez Unię Europejską. Spełnienie tych wytycznych wymaga szybkiej reakcji i stworzenia systemu depozytowego. Taki jest pomysł na ekologię, zdrowie oraz estetyczne otoczenie. Już w dziesięciu europejskich krajach, w tym również na Litwie, czyli u naszych sąsiadów, konsumenci mogą oddawać puste opakowania w sklepach i punktach zwrotu. W krajach, które wdrożyły to rozwiązanie, recykling butelek PET w krótkim czasie przekroczył 90 proc. i solidnie napędza gospodarkę, stymulując powstawanie nowych miejsc pracy i inwestycje w obszarze szeroko rozumianego recyklingu. Wierzymy, że tak samo może być w Polsce.

Dlaczego opowiadamy się za systemem depozytowym i uważamy, że jego wprowadzenie jest konieczne? Odpowiedź jest oczywista: nie ma lepszego sposobu na efektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych po napojach i ich recykling, a w konsekwencji — na domknięcie obiegu opakowań. Korzyści dla środowiska naturalnego są niepodważalne, ale pamiętajmy też o ekonomii. Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie konkretne zobowiązania: już teraz do recyklingu powinno trafiać 50 proc. odpadów, a w roku 2035 — aż 65 proc. Jeśli Polska nie osiągnie tych limitów, od 1 stycznia 2021 r. grożą jej poważne kary: nawet 800 EUR za każdą tonę tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Na tym nie koniec: do 2025 r. mamy odzyskiwać 77 proc. butelek PET, do 2029 r. — 90 proc. Bez wdrożenia mechanizmu zwrotu opakowań nawet nie uda się nam zbliżyć do tego poziomu.

Efektywność systemu depozytowego zależy od jego finalnego kształtu. Konieczne jest oparcie go na regulacjach ustawowych, zakładających powszechność i obligatoryjność dla wszystkich producentów napojów w opakowaniach.

Dlaczego to takie ważne? Bo wyeliminuje ryzyko chaosu, braku oczekiwanej efektywności i konkurowania o opakowanie wysokością opłaty depozytowej lub np. zachętami marketingowymi. Sprawnie funkcjonujący system powinien być nadzorowany przez państwo, a jego operatorem powinna zostać specjalnie do tego powołana spółka nonprofit. I na koniec — zwrot opakowań musi być łatwy dla każdego, a sama sieć punktów zwrotu na tyle gęsta, by można było swobodnie z niej korzystać.

Wyzwaniem związanym z systemem depozytowym są niewątpliwie koszty, ale my traktujemy je jako ważną inwestycję, którą gotowi jesteśmy ponieść. Takich inwestycji oczekują też polscy konsumenci. 95 proc. ankietowanych przez Ibris popiera wprowadzenie kaucji za butelki, a 86 proc. liczy na to, że rząd zrobi to jak najszybciej. Warto podkreślić, że ekonomia cyrkularna, realizująca ideę wielokrotnego wykorzystywania rzeczy, to dla firm ogromne wyzwanie, ale też szansa na rozwój. I wreszcie okazja, by pokazać swoją odpowiedzialność za losy planety.

