Buty, mundury i płaszcze w sklepie AMW

Kilka rodzajów wojskowych butów, mundury, płaszcze, kożuchy, kurtki i futrzane czapki znalazły się w ofercie internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

Zobacz więcej Sklep AMW sklep.amw.com.pl

Do e-sklepu trafiło łącznie niemal 40 nowych produktów.



W sklepie internetowym AMW nabyć można oryginalne produkty z wojskowych magazynów: manierki, menażki, niezbędniki, torby polowe i pałatki. Są też berety, furażerki, kapelusze polowe w kamuflażu pustynnym, rogatywki czy stalowe hełmy.



AMW wskazuje, że oferta e-sklepu jest na tyle różnorodna, by mogła zainteresować zarówno miłośników militariów, kolekcjonerów wojskowych gadżetów, jak również np. majsterkowiczów, czy osoby zajmujące się aranżacją wnętrz.



Bogdana Bogusławska-Dobosz z AMW poinformowała PAP, że do oferty e-klepu trafiło właśnie blisko 40 nowych produktów, wśród nich kilka rodzajów wojskowych butów, mundury, płaszcze, kożuchy, kurtki czy futrzane czapki.



„Zakupy w agencyjnym e-sklepie można robić już od połowy czerwca. Od tego czasu wartość złożonych zamówień wyniosła już prawie 207 tys. zł. Środki pochodzące ze sprzedaży internetowej Agencja przekazuje na modernizację techniczną polskiej armii” – podkreśliła Bogusławska-Dobosz.



Do nabycia w sklepie są ponadto talerze stalowe z Marynarki Wojennej, termosy, latarki kieszonkowe, śpiwory czy kanistry stalowe.



Zaplecze magazynowe e-sklepu zlokalizowane jest w Krakowie. Środki uzyskane ze sprzedaży internetowej, podobnie jak pozostałe zyski pochodzące z zagospodarowania powojskowego sprzętu, Agencja przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.