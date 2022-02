Cena złota najwyżej od listopada 2021 r.

Po wtorkowej przecenie na rynku złota nie ma już śladu. Notowania tego kruszcu wczoraj powróciły do zwyżek, a dzisiaj kontynuują je, docierając już do rejonu 1890 USD za uncję – czyli do najwyższych poziomów od listopada poprzedniego roku.

Dla perspektyw na kolejne dni istotne będzie to, czy cenom złota uda się utrzymać powyżej poziomu 1880 USD za uncję. Poziom ten był bowiem dotychczas istotnym technicznym oporem, który zatrzymał stronę popytową w listopadzie poprzedniego roku oraz w pierwszej połowie bieżącego tygodnia. I tym razem może więc w tym rejonie pojawić się większa siła strony podażowej.