Cena złota rosła na zamknięciu, ale Fed osłabił popyt

Kurs złota rósł na zamknięciu sesji na nowojorskiej giełdzie metali przed ogłoszeniem przez Fed decyzji w sprawie stóp.

Cena złota rosła w środę odrabiając straty z poprzednich sesji. Pozytywne nastroje utrzymały się do końca sesji na Comex. Kurs złota z grudniowych kontraktów rósł wówczas o 0,4 proc. do 1496,70 USD. Niedługo później Fed ogłosił zgodną z oczekiwaniami, trzecią z rzędu obniżkę głównej stopy. Zawarta w komunikacie chęć zrobienia pauzy w cięciu stóp została odebrana jako jastrzębi sygnał. To umocniło dolara, co negatywnie wpłynęło na notowania złota. Kurs uncji kruszcu z grudniowych kontraktów spadł do 1494,10 USD w handlu elektronicznym.