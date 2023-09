Cena złota w dół przed danymi dot. inflacji w USA

Notowania złota w tym tygodniu znajdują się pod presją podaży. Cena tego kruszcu dziś rano oscyluje w okolicach 1930 USD za uncję, czyli porusza się blisko wczorajszych minimów, głównie za sprawą presji, jaka na ten rynek jest wywierana przez siłę amerykańskiego dolara.

Dzisiaj jednak na rynku złota trwa atmosfera wyczekiwania na dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, które pojawią się o godzinie 14:30 polskiego czasu. Oczekiwane jest podbicie poziomu inflacji do wyższych poziomów niż te z poprzednich miesięcy – szacunki wskazują na to, że sierpniowa inflacja CPI w USA wyniosła 3,6% rdr, przy poprzednich 3,2% rdr. Z kolei inflacja bazowa CPI według szacunków ma spaść z 4,7% rdr do 4,3% rdr.

Podbicie inflacji w USA mogłoby stanowić dla Fed pretekst do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w tym kraju w bieżącym roku. Zresztą, to właśnie taki jest bazowy scenariusz. Im wyższa inflacja, tym większe prawdopodobieństwo podwyżki stóp już na posiedzeniu zaplanowanym na 20 września – i tym większe prawdopodobieństwo pogłębienia zniżek cen złota i dotarcia notowań do okolic 1900 USD za uncję.

Notowania złota – dane dzienne