Ceny hurtowe w Japonii kontynuują spadek

W sierpniu ósmy miesiąc z rzędu odnotowano spadek inflacji cen hurtowych w japońskiej gospodarce. Oznacza to zmniejszenie presji inflacyjnej oraz nacisków na Bank Japonii odnośnie zmian w ultraluźnej polityce pieniężnej, informuje Reuters.

Opublikowany przez bank centralny wskaźnik cen towarów korporacyjnych, określający zmiany cen w rozliczeniach między firmami za swoje towary i usługi, wyniósł w sierpniu 2023 r. 3,2 proc. w ujęciu rocznym, pokrywając się z oczekiwaniami ekonomistów. Tempo wzrostu wyhamowało z poziomu 3,4 proc. odnotowanego w lipcu i zdecydowanie oddaliło się od szczytowego poziomi 10,6 proc. jaki zarejestrowano w grudniu 2022 r.

Sierpniowy odczyt jest najniższym od marca 2021 r.

W ujęciu miesięcznym PPI zwiększyła się o 0,3 proc. i była wyższa od mediany prognoz ekonomistów na pułapie 0,1 proc., takim samym jak w lipcu.

Rosnące ceny hurtowe, napędzane ubiegłorocznym wzrostem światowych kosztów towarów i słabym jenem, zwiększyły szerzej rozumianą inflację konsumencką w Japonii, skłaniając wiele firm do zwiększania cen za swoje towary.

Obecnie inflacja cen konsumenckich nadal przekracza cel Banku Japonii na poziomie 2 proc. Przewyższa go już od ponad roku, co jest swoistym ewenementem dla gospodarki, która do niedawna kojarzona była wyłącznie z deflacją.