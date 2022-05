Chiny: aktywność sektora usług najniższa od ponad 2 lat

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W kwietniu wskaźnik aktywności chińskiego sektora usług zanotował drugą najniższą wartość w historii, informuje Bloomberg.

Ograniczenie działalności firm usługowych wynikające z realizowanej w Chinach polityki „zero COVID” spowodowało, że w kwietniu prywatnie liczony wskaźnik aktywności sektora usług Caixin PMI spadł do 36,2. Miesiąc wcześniej wynosił 42. W historii sięgającej do 2005 roku wskaźnik tylko raz miał niższą wartość niż w kwietniu. W lutym 2020 roku, na początku epidemii COVID-19, jego wartość spadła do 26,5. Granicą oddzielającą spadek od wzrostu aktywności jest 50.