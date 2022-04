Chiny obniżają do zera cło na importowany węgiel

Władze Chin chcę zwiększyć podaż węgla w kraju. Dlatego obniżyły do zera cło od jego importu, informuje Bloomberg.

Agencja przypomina, że obecnie stawki celne wynoszą od 3 proc. do 6 proc. w zależności od rodzaju sprowadzanego węgla. Władze zdecydowały o obniżeniu stawki do zera w okresie od 1 maja do 31 marca przyszłego roku.