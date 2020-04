Wysiłki rządu i banku centralnego Chin przynoszą efekty, udzielone i dostępne kredyty w marcu osiągnęły rekordową wielkość.

Zagregowane finansowanie wzrosło o 5,15 bln juanów (732 mld USD) w marcu. Mediana prognoz wynosiła 3,14 bln juanów. Instytucje finansowe zaoferowały 2,85 bln juanów (405 mld USD) nowych kredytów w juanach w ubiegłym miesiącu. Prognozowano 1,8 bln juanów. To największa kwota dla marca od 1992 roku, do kiedy sięgają dane.

Nowe kredyty banków były największym motorem ekspansji kredytowej, wzrosły do ok. 3 bln juanów w marcu. W lutym sięgały 720 bln juanów. W marcu wyemitowano obligacje spółek za łącznie ok. 1 bln juanów. Wartość emisji długu państwa to 636 mld juanów.

- Wzrost całkowitego finansowania o 5 bln juanów to duże zaskoczenie, wspierane przez bycze emisji obligacji – powiedział Xing Zhaopeng, ekonomista Australia and New Zealand Banking Group w Szanghaju. – Patrząc w przyszłość, Ludowy Bank Chin będzie utrzymywał luzującą postawę kosztem wyższej relacji długu do PKB – dodał.

Miara podaży pieniądza M2 pokazała wzrost o 10,1 proc. w ujęciu rocznym w marcu. To największa zwyżka od trzech lat.