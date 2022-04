Ciekawe zależności?

Wtorkowe popołudnie przynosi wyraźne odbicie indeksów na Wall Street po starcie rynku kasowego o godz. 15:30.

Co ciekawe ma to miejsce przy jednoczesnym biciu nowych tegorocznych maksimów na rentownościach amerykańskich obligacji (10-letnie powyżej 2,90 proc.), po tym jak James Bullard z FED zasugerował możliwość jednorazowej podwyżki stóp procentowych aż o 75 p.b. Co ciekawe w takiej sytuacji dolar nie zyskuje na szerokim rynku, a w przestrzeni G-10 słabe są tylko jen i frank, chociaż na horyzoncie można wskazać ryzyka w postaci drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji w najbliższą niedzielę, problem z COVID w Chinach, czy też ostateczną walkę o ukraiński Donbas, jaka rozegra się w najbliższych trzech tygodniach.