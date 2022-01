Cieszyński: w I kw. przedstawimy ustawę dot. nadużyć w cyberprzestrzeni

Jak stwierdził Cieszyński podczas poniedziałkowej e-konferencji towarzyszącej CYBERSEC GLOBAL, Polska chce być liderem na arenie europejskiej, jeśli chodzi o działania związane z cyberbezpieczeństwem. "Chcielibyśmy postawić na to, żeby na poziomie europejskim dać jednoznaczne oczekiwania odnośnie tego, jakie nakłady państwa członkowskie UE powinny ponosić na cyberbezpieczeństwo" - stwierdził. Dodał, że wiąże się z tym m.in. powołaniem Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Cieszyński wskazał na plany dotyczące inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa. "W tym roku wydatki, jeśli chodzi o cywilne cyberbezpieczeństwo, zwiększą się pewnie o 150-200 mln zł w skali roku" - zapowiedział. Wskazał, że oprócz lepszych warunków zatrudnienia będą też zrealizowane projekty takie jak np. upowszechniony system łączności rządowej. "Liczymy też na to, że ruszy połączone centrum operacji cybebezpieczeństwa" - dodał.

Podkreślił, że do tego potrzebne jest "stabilne finansowanie". Wskazał na działania o charakterze długofalowym, systemowym. "Dlatego postawiliśmy na to, żeby powołać dedykowane rozwiązania finansowe i to samo na poziomie unijnym; próbujemy do tego przekonać naszych partnerów" - powiedział.

Odnosząc się do działań krajowych wskazał na przeciwdziałanie tzw. spoofingowi. "Będziemy proponowali szereg rozwiązań, które mają na celu nadgonienie, jeśli chodzi o legislację w zakresie phishingu i spoofingu i innych nadużyć w cyberprzestrzeni.

"Taka ustawa jeszcze w I kwartale tego roku zostanie przez nas przedstawiona" - zapowiedział. Cieszyński wyraził nadzieję, że "nie tylko pozostanie na papierze, ale dzięki bliskiej współpracy z operatorami i z dostawcami usług telekomunikacyjnych będzie to ustawa, która będzie mieć praktyczny wymiar".

Dodał: "Chcemy postawić najpierw na rozwiązania, które dadzą szybki efekt, a w długim okresie takie, które już będą tymi docelowymi, ale z wielu względów wymagają przygotowania".

Przewodnicząca Komitetu Programowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC Izabela Albrycht zwróciła uwagę, że tegoroczna edycja CYBERSEC GLOBAL odbywa się w czasie, gdy pogłębia się kryzys międzynarodowy w Europie Wschodniej. "Zawisła groźba wojny, do której dąży Federacja Rosyjska" - stwierdziła. Dodała, że pewne symptomy geopolitycznych napięć widoczne w ostatnich latach w cybeprzestrzeni, która stała się domeną często wykorzystywaną m.in. przez Rosję "do działań poniżej progu wojny". Ofiarami dezinformacji prowadzonej m.in. przy użyciu narzędzi cyfrowych padają - jak zaznaczyła - np. nasze dane prywatne, osobowe, obiekty infrastruktury cyfrowej czy krytycznej.

Dyrektor Programowy CYBERSEC Michał Rekowski zaznaczył, że konferencja zbiega się z "krytycznym momentem eskalującego od kilku tygodni konfliktu między Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim". Wskazał, że jej celem ma być "wypracowanie rekomendacji dla działań, które pozwolą utrzymać nasze bezpieczeństwo w obliczu nagłej sytuacji międzynarodowej wobec, której stoimy.

Przypominał, że podczas otwarcia konferencji głos zabierze m.in. zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana, który odniesie się do kwestii wyzwań technologicznych, przed którymi stoi Sojusz Północnoatlantycki. Dodał, że będą poruszane takie tematy, jak budowanie przewagi technologicznej NATO, odstraszanie agresji za pomocą środków cyfrowych, budowanie europejskiego ekosystemu innowacji dla cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej i usług cyfrowych oraz przeciwdziałanie proliferacji cyberbroni na świecie. "Wszystkie tematy mają fundamentalne znaczenie dla cybebezpieczeństwa i kondycji technologicznej Polski, UE i USA" - podsumował.

Podczas CYBERSEC zapowiedzianao też wystąpienia m.in." wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa; wiceministera obrony Czech Jana Havranka, pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego, czy dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzni i Pełnomocnik Polskiego Rządu ds. utworzenia Sił Obrony Cyberprzestrzeni Gen. Bryg. Karola Molendy oraz innych przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa, politycznych i światowej sławy ekspertów w obszarze cyberbezpieczeństwa.