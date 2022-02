CNIL: korzystanie z Google Analytics to łamanie ustawy o danych osobowych

To przełomowa decyzja w ochronie danych osobowych francuskich internautów.

„CNIL zauważa, że dane użytkowników Internetu gromadzone przez Google Analytics używane przez miliony stron internetowych do mierzenia zachowania użytkowników Internetu są przekazywane do USA z naruszeniem RODO [ogólne rozporządzenie w sprawie danych europejskich ochrony]” - stwierdziła instytucja odpowiedzialna za ochronę danych osobowych we Francji.

CNIL zwróciła się do osób zarządzających witryną internetową, której nazwy nie podano, do dostosowania się do RODO, lub zaprzestanie korzystania z funkcji Google Analytics .

CNIL opiera swoją decyzję na wyroku „Schrems II” z 16 lipca 2020 r. dotyczącego przekazywanie danych osobowych z Europy do Stanów Zjednoczonych, uznającym, iż jest to problematyczne w świetle prawa europejskiego.

13 stycznia br. Datenschutzbehörde (DSB), austriacki odpowiednik CNIL podjął już podobną decyzję.