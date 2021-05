Co dalej z WIG po rekordowym kwietniu

Kwiecień był kolejnym miesiącem trendu bocznego na naszym rynku, przy czym zakończenie było pozytywne. Zwyżka, która nastąpiła na koniec tego okresu, wyniosła WIG do 61 tys. pkt, czyli poziomu najwyższego od dwóch lat. Dało to nadzieję na trwalsze wybicie w kierunku 65 tys. pkt. To górna granica naszych oczekiwań w wariancie podstawowym.

Impuls wzrostowy trwał krótko, co pokazała przecena akcji na sesji we wtorek 4 maja. Prawie 1,5-procentowy spadek przypomniał inwestorom, że nie jest łatwo przebić na trwałe linię długoterminowego oporu. Na szczęście sesja w środę przyniosła powrót optymizmu, głównie dzięki solidnym wynikom LPP i CCC w I kwartale roku obrotowego 2021/2022.