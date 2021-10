Co dalej ze stopami?

Po październikowej niespodziewanej decyzji RPP (główna stopa procentowa została podwyższona o 40 pkt baz. do 0,5 proc.) wielu zastanawia się, co rada zrobi na najbliższym decyzyjnym posiedzeniu, zaplanowanym na 3 listopada. Kontrakty FRA wyceniają podwyżkę stóp o 50 pkt baz. Zdania analityków są podzielone, ale raczej przeważa oczekiwanie na kontynuację zacieśnienia polityki pieniężnej już w przyszłym tygodniu.

W piątek pojawi się wstępny odczyt inflacji CPI za październik. Prognozy mówią o kolejnym wzroście do 6,4-6,5 proc. w ujęciu rocznym r/r, co oznaczałoby wartości nienotowane od 20 lat. Ewentualne przebicie oczekiwań z pewnością utrwali rynkowe oczekiwania co do konieczności kolejnych zdecydowanych działań ze strony banku centralnego.