Co stoi za korektą?

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się przeszło 2% spadkami, a notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy w dniu dzisiejszym dalej osuwają się na południe. Niemiecki Dax na początku czwartkowej sesji spada natomiast do pierwszego wsparcia zlokalizowanego w rejonie 13500 pkt.

Trudno jednak znaleźć bezpośrednią przyczynę tak znaczącego pogorszenia sentymentu, którego nie poprawił nawet gołębi wydźwięk wczorajszego posiedzenia Fed. Jerome Powell jednoznacznie podkreślił, że za wcześnie jest aby spekulować kiedy może dojść do ograniczenia tempa skupu aktywów i jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się problem ze zbyt wysoką inflacją. Zobowiązanie Fed do zapewnienia gospodarce jak najbardziej akomodacyjnych warunków do odbudowy gospodarczej pozostało niezwykle mocne. Na rynku widać obawy dotyczące procesu szczepień, a w tle toczy się spór AstraZeneca z UE o szczepionki. Nie zachwyciły inwestorów również wczorajsze wyniki Apple oraz Tesli.

Niepokój wzbudziły także wydarzenia związane ze spółką GameStop, która w tym tygodniu początkowo zyskała 400% po czym kurs runął, a całej sytuacji ma się przyjrzeć regulator. Dziś w centrum uwagi inwestorów znajdować się będzie pierwszy szacunek wzrostu gospodarczego w USA za IV kw. 2020 r. oraz cotygodniowe dane dotyczące liczby nowych bezrobotnych. W przypadku dynamiki PKB rynek spodziewa się wzrostu w ujęciu zanualizowanym na poziomie 4.0% po 33.3% w III kw. Liczba nowych bezrobotnych ma natomiast spaść do 875 tys. z 900 tys. przed tygodniem. Wzrost awersji do ryzyka przełożył się na aprecjację dolara i spadek notowań EURUSD poniżej 1.21. Wspólnej walucie w dniu wczorajszym nieco zaszkodzić też mogły doniesienia agencji Bloomberg o niedoszacowaniu rynkowej wyceny dalszych cięć stóp procentowych w opinii przedstawicieli EBC, którzy uważają, że taka opcja wciąż pozostaje możliwa. To w połączeniu z komentarzami dotyczącymi zbyt wysokiej wartości wspólnej waluty, może uniemożliwić powrót do wzrostów EURUSD i stabilizować notowania wokół 1.20. W gronie G10 w ogonie znajdują się notowania dolara australijskiego, a kurs AUDUSD spada do 0.76. Na rynku surowcowym WTI stabilizuje się nieco poniżej 53 USD za baryłkę i nie widać większego przełożenia podwyższonego poziomu awersji do ryzyka. Przeceną na Wall Street na pociąga za sobą również notowania złota.