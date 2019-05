Coca-Cola włącza zmianę

Amerykański producent napojów gazowanych wybrał Polskę na start najnowszej kampanii społecznej.

Coca-Cola, kojarzona głównie z brązowym napojem, czerwonymi butelkami i postacią Świętego Mikołaja dojeżdżającego amerykańską ciężarówką w różne zakątki, chce poszerzyć asortyment skojarzeń.

Zobacz więcej AKCJA AKTYWACJA: Coca-Cola informuje, że w ostatnich latach przeznaczyła na programy aktywizacji zawodowej kobiet i młodzieży 9 mln zł. Z młodymi spotkało się 32 mentorów z różnych spółek należących do koncernu. W ramach nowej kampanii rozstawi też w Warszawie automaty do zbiórki butelek. D.Kramski

- Kampania #WCIĄŻZMIENIAMY jest kampanią europejską, a Polska jest pierwszym rynkiem, który ją inauguruje. W ciągu kolejnych kilku miesięcy będą ją prezentowały kolejne europejskie rynki - mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji odpowiedzialna za Polskę i kraje bałtyckie w Coca-Cola Poland.

„Wciąż zmieniamy” to polskie tłumaczenie, bo w oryginale kampanię nazwano #NeverSettle. Kampania w Polsce ma cztery filary. Są to: aktywizacja zawodowa kobiet, młodzi na rynku pracy, gospodarowanie odpadami oraz ochrona zasobów wodnych. Koncern dostarczy Warszawie we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia 10 recyklomatów, czyli automatów do zwrotu butelek. To naszpikowane technologią, podłączone do aplikacji rejestrującej oddawane surowce, urządzenia wielkości przystanku autobusowego. W zamian za butelki będą przyznawane ekopunkty.

Filar dotyczący aktywizacji zawodowej kobiet to kontynuacja tego, co od kilku lat gigant branży spożywczej robi we współpracy z Fundacją Sukces Pisany Szminką. Coca-Cola chwali się, że w ciągu trzech lat funkcjonowania programu „Sukces to ja” przeszło przez niego już 257 tys. kobiet w Polsce, a w 32 miastach działają jego ambasadorki. Uczestniczki korzystają bezpłatnie m.in. z kursów online w obszarze kariera, biznes i psychologia, lekcji online na żądanie i warsztatów stacjonarnych.

- Szkolimy około 800-1000 kobiet miesięcznie. Wielu z nich udało się osiągnąć sukces polegający na motywacji, rozwoju ścieżki kariery i zakładaniu własnego biznesu. Przede wszystkim zmieniają negatywne przekonania na temat siebie - mówi Olga Kozierowska, współzałożycielka fundacji Sukces Pisany Szminką.

Fundacja będzie pomagała Coca-Coli rozwijać również kolejny filar, czyli pracę z młodymi osobami obu płci. Tutaj narzędziem jest uruchomiona w zeszłym roku platforma Yep.Academy.pl, która pomaga w określaniu ścieżek zawodowych, a nawet w znalezieniu pracy. To baza testów kompetencji i zdolności.

- Nowoczesnym i unikatowym narzędziem jest kalkulator wynagrodzeń, pokazujący zarobki w danym zawodzie w wieku 35-40 lat. Ich wysokość zależy od indywidualnych odpowiedzi na pytania m.in. o poziom i styl życia, miejsce i rodzaj zamieszkania, planowane życie rodzinne - tłumaczy Olga Kozierowska.

Coca-Cola oferuje ramach platformy program mentoringowy, w którym na spotkaniach z młodzieżą biorą udział pracownicy koncernu zatrudnieni na różnych szczeblach: inżynierowie linii produkcyjnych, eksperci od marketingu i topowi menedżerowie.

- Stawiamy na aktywizację zawodową grup stanowiących największe rezerwy na rynku pracy, czyli kobiety i młodzież - podkreśla Anna Solarek.