Cognor miał 180,1 mln zł zysku netto w II kwartale

Wynik jest o 5 proc. lepszy od konsensu prognoz analityków według PAP.

Przychody producenta wyrobów stalowych zwiększył się r/r o 44 proc. do 1,03 mld zł, a EBITDA o 106 proc. do 234,9 mln zł.

Po I półroczu 2022 przychody sięgają 1,95 mld ł, EBITDA 427,3 mln zł, a zysk netto 328 mln zł.

- Środowisko wysokich i rosnących cen było dla nas w ostatnich miesiącach wyjątkowo sprzyjające.Efekt FIFO jest zauważalny, ale wsparcie zapewniło nam głównie dalsze poszerzenie się spreadów przerobowych dla kęsów o 1413 złotych do tony, a dla wyrobów finalnych aż o 1531 złotych do tony. Skutkowało to silną poprawą rentowności i to mimo niekorzystnego względem hut wielkopiecowych kosztu wsadu. Nasza marża EBITDA poprawiła się z 16,2 proc. do 22 prpc., marża zysku netto zaś z 11,2 do 18,4 proc. – komentuje Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.