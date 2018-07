Coraz więcej Polaków chodzi do klubów fitness

Moda na zdrowy styl życia nie jest jedynym bodźcem dla naszej aktywności fizycznej — dużą rolę w tym trendzie odgrywają programy sportowe oferowane pracownikom firm w ramach benefitów pozapłacowych

Około 40 proc. Polaków rezerwuje w swoim wolnym czasie miejsce na aktywność fizyczną, i to w stopniu zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Co to oznacza? Co tydzień potrafią wypracować równoważnik metaboliczny na poziomie 600 MET-minut. By go osiągnąć, należy uprawiać sport o umiarkowanej intensywności (np. przejażdżka rowerem) przez co najmniej 150 minut lub podjąć się wysiłków o wysokiej intensywności (np. szybki bieg) przez minimum 75 minut w ciągu tygodnia.

Zobacz więcej AKTYWNOŚĆ W MODZIE: Jak wynika z raportu „MultiSport Index 2018”, aż 62 proc. Polaków uprawia jakiś sport, w tym aż 48 proc. ćwiczy przynajmniej raz w tygodniu — mówi Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems. Fot. ARC

— Można założyć, że w kolejnych latach coraz więcej Polaków będzie zasilać grupę „600 MET-minut”. Warto również dodać, że te pozostałe 60 proc. mieszkańców Polski nie pozostaje zupełnie bezczynnych. Jak bowiem wynika z raportu „MultiSport Index 2018” — 62 proc. Polaków do pewnego stopnia uprawia jakiś sport, w tym aż 48 proc. ćwiczy przynajmniej raz w tygodniu — wylicza Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.

Rekreacja albo fit

Według raportu „MultiSport Index 2018”, badania Benefit Systems zrealizowanego z Kantar TNS, najchętniej biegamy, a także spacerujemy, jeździmy na rowerze, uczęszczamy na siłownię lub chodzimy do klubu fitness. Raport wyjaśnia również, jakie czynniki warunkują naszą aktywność fizyczną. Tu wiele zależy od naszego miejsca zamieszkania. Dziś uprawianie sportu to domena dużych miast, do czego przyczynia się rozbudowana infrastruktura obiektów sportowych. Najbardziej aktywni fizycznie są mieszkańcy województwa lubuskiego, śląskiego oraz warszawiacy. Najsłabiej zaś pod tym względem wypadają osoby mieszkające na Warmii i Mazurach, Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu. Indeks wyodrębnia także cztery różne grupy aktywnych fizycznie Polaków. Są to: „Rekreacja!”, „Być FIT!”, „Kumple z boiska” oraz „Pro-amator”. Każda z tych grup charakteryzuje się odmiennymi motywacjami, podejściem do zdrowia i odżywiania, a także potrzebami związanymi ze sportem.

Najwięcej osób (7,4 mln) zasila segment „Rekreacja!”, który ćwiczy dla zdrowia i najczęściej wybiera rower oraz gimnastykę i nordic walking. Na drugim miejscu są amatorzy sylwetki fit (5,8 mln osób), odwiedzający najchętniej pływalnie i kluby fitness. Warto przy tym dodać, że liczba klubowiczów fitness zwiększa się sukcesywnie z roku na rok. Według raportu Deloitte „The European Health & Fitness Market 2018”, w ubiegłym roku były to już prawie 3 miliony osób, które z reguły korzystają z pakietów sportowo- -rekreacyjnych oferowanych przez pracodawców w ramach świadczeń motywacyjnych. Pod względem zainteresowania tą formą aktywności fizycznej powoli doganiamy średnią europejską.

— Najwyższy wskaźnik pokazujący relację liczby klubowiczów fitness do liczby ludności danego kraju jest w krajach skandynawskich (19 proc.) oraz w Holandii (17 proc.). W Polsce wynosi on 7,7 proc. Wielkość ta jest podobna do średniej dla całej Europy (7,6 proc.) i nieco niższa niż średnia dla wszystkich analizowanych w badaniu krajów (8 proc.) — wyjaśniają autorzy raportu. Ze statystyk wynika również, że im jesteśmy młodsi, tym chętniej ćwiczymy — podczas gdy aż 65 proc. osób w wieku 15-24 lata deklaruje uprawianie sportu, odsetek ten spada do 31 proc. dla osób liczących 45-64 lata. I tylko 17 proc. seniorów w wieku 65+ decyduje się na uprawianie jakiejkolwiek aktywności sportowej.

Zastrzyk gotówki

Jak pokazują szacunki Ministerstwa Sportu i Turystyki, 41 proc. polskich gospodarstw domowych ma w swoim budżecie zarezerwowane wydatki na sport i rekreację ruchową. Przeciętnie wydajemy na ten cel ok 1 tys. zł rocznie, w tym główną składową stanowią właśnie zajęcia sportowe (594 zł). Rośnie też liczba pracodawców gotowych zainwestować w aktywność fizyczną swoich pracowników. Niemały udział w tej nadwiślańskiej sportowej modzie ma Grupa Benefit Systems. Jej przedstawiciele wskazują na kilka istotnych liczb.

— Pół miliona użytkowników naszych kart nie korzystało z oferty obiektów sportowych przed otrzymaniem karty MultiSport. Co więcej, znaczna część ankietowanych przez nas osób (78 proc.) deklaruje, że ćwiczy częściej właśnie dzięki programowi MultiSport. Pozwolił osobom

nawet bardzo zapracowanym nie tylko zapoznać się z ofertą klubów sportowych, fitness i innych miejsc, ale też po prostu rozwinąć pasję do sportu. Bo sporo osób, które chciały wypróbować nasze karty z czystej ciekawości, ostatecznie zasiliło grono stałych bywalców obiektów sportowych — odpowiada Adam Radzki. Dzięki karcie MultiSport do właścicieli obiektów sportowych w całym kraju trafiło ponad 2 mld zł przychodów w ostatnich kilku latach. Ponadto, w samym tylko 2017 r. Benefit Systems, w ramach pożyczek, wsparła swoich partnerów kwotą 20 mln zł. Również w tym roku właściciele obiektów sportowych współpracujący z Benefit Systems mogą liczyć na wsparcie finansowe by jeszcze lepiej rozwijać nowoczesne usługi w sferze sportowo-rekreacyjnej.

Dla dzieci i seniorów

Poza ofertą sportowych kart pracowniczych, Grupa Benefit Systems podejmuje działania edukacyjne, które zmieniają podejście Polaków do kondycji fizycznej. Firma zaczęła wspierać dzieci oraz seniorów w różnorodnych aktywnościach sportowych. Z panującym wszechobecnie bezruchem wśród dzieci walczą dziś Aktywne Szkoły MultiSport. To projekt uruchomiony na Dolnym Śląsku pod koniec 2017 r., we współpracy z Fundacją V4 Sport. W tym roku przedsięwzięcie obejmuje 30 szkół podstawowych i niemal 10 tys. dzieci (z klas 4-6). Ma na celu zmotywowanie uczniów do ruchu oraz budowę świadomości wśród nauczycieli i rodziców o tym jak istotna jest rola sportu w rozwoju młodych organizmów. A zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, dzieci powinny poświęcić na ruch co najmniej godzinę każdego dnia.

— Ponieważ sprawność fizyczna wspiera prawidłowy rozwój i pracę mózgu, dzieci uprawiające regularnie sport są aktywne fizycznie i często osiągają lepsze wyniki w nauce. Są również bardziej odporne na stres, silniejsze psychicznie i lepiej radzą sobie w relacjach z rówieśnikami. Miejmy nadzieję, że coraz więcej rodziców będzie zdawać sobie z tego sprawę — mówi Adam Radzki.

W tym roku został również uruchomiony pilotażowy program MultiSport Senior dedykowany osobom po 60. roku życia. Na seniorów posiadających tę kartę czekają dedykowane zajęcia fitness, warsztaty nauki tańca oraz specjalne ćwiczenia pamięci czy spotkania z fizjoterapeutą. Karta otwiera również dostęp do basenów i grot solnych. To niezwykle ważna inicjatywa w obliczu drastycznie starzejącej się europejskiej populacji. W Polsce, według prognoz GUS-u, w 2050 r. aż 42 proc. mieszkańców miast i 38 proc. mieszkańców wsi będzie miało co najmniej 60 lat.

— Nasz program MultiSport Senior ma przede wszystkim obalić stereotyp, że sport jest tylko dla młodych. To nieprawda. Jest dla każdego. Dzięki aktywności fizycznej dostajemy potężny zastrzyk energii życiowej, tak potrzebnej zwłaszcza starszym, zmęczonym osobom. Regularne ćwiczenia poprawiają ogólny stan zdrowia, metabolizm oraz obniżają ciśnienie tętnicze — zapewnia Adam Radzki.

7,4 mln Tylu Polaków uprawia sport wyłącznie po to, aby w ten sposób zadbać o lepszy stan swojego zdrowia.

