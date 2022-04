CPK: pięć biur architektonicznych chce zaprojektować terminal i dworzec

"W trwającym obecnie drugim etapie postępowania przetargowego CPK na projektanta generalnego, czyli tzw. master architekta, bierze udział pięciu oferentów" - przekazał PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Jak dodał, master architekt to podmiot, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie terminala pasażerskiego i dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym transportu publicznego.

"Wśród chętnych są dwa biura projektowe wywodzące się z Wielkiej Brytanii: Foster+Partners i Zaha Hadid, amerykańska pracownia Kohn Pedersen Fox, pracownia Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura z Hiszpanii oraz Dar Al-Handasah i Perkins and Will, czyli konsorcjum amerykańsko-libańskie" - przekazał. Wskazał, że to "renomowane, międzynarodowe biura projektowe z doświadczeniem przy dużych inwestycjach lotniskowych w różnych częściach świata".

Jak dodał, startujący uczestniczyli przy okazji budowy i rozbudowy portów lotniczych m.in. w Pekinie (Daxing), Singapurze (Changi), w Stambule i Dubaju, na londyńskim Heathrow i JFK w Nowym Jorku.

"Postępowanie prowadzimy w trybie dialogu konkurencyjnego, który umożliwia organizację warsztatów z zakwalifikowanymi pracowniami architektonicznymi. Zamówienie obejmie usługi projektowania głównego terminala (w ramach kolejnych etapów również tzw. terminali satelitarnych), a także dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym" - powiedział Majszyk.

Wyjaśnił, że w ramach dialogu konkurencyjnego odbyły się dotychczas cztery tury warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele pięciu firm i konsorcjów zainteresowanych współpracą z CPK, czyli Zaha Hadid, Foster+Partners, Kohn-Pedersen-Fox, Vidal oraz Dar Al-Handasah i Perkins and Will.

"W przypadku każdego z potencjalnych wykonawców spotkania dotyczyły tych samych tematów, m.in. zakresu prac projektowych, które będą przedmiotem zamówienia, etapów inwestycji, planowanych warunków umowy, zasad współpracy, organizacji pracy, itd." - wyjaśnił.

Jak dodał, trwa opracowywania finalnej dokumentacji przetargowej, a kolejnym krokiem będzie zaproszenie firm uczestniczących w dialogu do złożenia ofert. "Spółka zakłada, że master architekt zostanie wybrany w tym roku, a etap projektowania potrwa ok. półtora roku" - powiedział rzecznik.

Zaznaczył, że intencją spółki jest wybór projektanta z doświadczeniem i będzie on ściśle współpracował m.in. z master plannerem CPK, czyli firmą Arup, doradcą strategicznym, czyli Portem Lotniczym Incheon z Seulu, a także np. generalnym projektantem inżynierii lądowej.

"Do master architekta będą bowiem dołączali wykonawcy pozostałych prac projektowych, których spółka CPK planuje wybrać w kolejnych przetargach" - przekazał Majszyk.

Zauważył jednocześnie, że w przetargu na master architekta znaczenie mają również okoliczności rynkowe wynikające z pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie, "które wymuszają na spółce elastyczność, np. konieczność adaptacji do aktualnej sytuacji i prognoz ruchu lotniczego, które spółka zamierza na bieżąco aktualizować".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie miał dwie drogi startowe o długości ok. 4 km każda. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanego opracowywania master planu, w tym planu generalnego lotniska, kończących się badań środowiskowych i terenowych, a w trakcie wykupu nieruchomości.

W grudniu ub.r. spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na obszarze gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki w odległości 37 km na zachód od Warszawy.