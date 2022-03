„To bardzo poważna sytuacja. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy musieli zobaczyć, co to wszystko oznacza dla naszej operacji w Rosji. Nie podjąłem jeszcze żadnych decyzji” - powiedział we wtorek Thomas Gottstein.

Menedżer dodał, że ok. 4 proc. aktywów zarządzanych przez szwajcarski bank jest własnością rosyjskich klientów. Na koniec zeszłego roku ekspozycja kredytowa na Rosję wynosiła 848 mln CHF.