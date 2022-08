Creepy Jar zwiększył zysk o ponad 50 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dobra sprzedaż „Green Hell” na PC i konsole oraz rozpoczęcie sprzedaży na VR przełożyły się się na dwucyfrowe wzrosty wyników producenta gier.

Creepy Jar pierwsze półrocze może zaliczyć do udanych. Zysk netto producenta gier wzrósł o 54 proc. do 18,5 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 43 proc. do 19,1 mln zł, a przychody urosły o 32 proc. do 28,1 mln zł.