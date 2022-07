„Green Hell”, symulator survivalu studia Creepy Jar, osiągnął kolejny próg sprzedaży na kluczowych platformach: PC/Steam, PlayStation i Xbox. Skumulowana sprzedaż brutto tytułu na tych platformach przekroczyła 3,5 mln egzemplarzy. Jednocześnie lista graczy nadal oczekujących na zakup gry na platformie Steam (wishlista) na dzień 8 lipca 2022 r. obejmowała 1,19 mln osób.

W marcu 2022 r. notowana na GPW spółka wydała „Spirits of Amazonia 3” na PC - największe pod względem nowej zawartości rozszerzenie do Green Hell. Z kolei pod koniec maja premierę miały pierwsza i druga część ”Spirits of Amazonia” w wersji na platformy PlayStation 4 i Xbox One. Dobre przyjęcie gry i aktualizacji sprawia, że tytuł będzie dalej wspierany i rozwijany przez studio.

- Powoli finalizujemy prace nad „Animal Husbandry”, kolejnym dużym dodatkiem na PC przewidzianym w roadmapie „Green Hell” na rok 2022. Równolegle pracujemy też nad portowaniem „Spirits of Amazonia 3” na konsole PlayStation 4 i Xbox One - mówi Krzysztof Kwiatek, prezes Creepy Jar.

Spółka prowadzi intensywne działania produkcyjne związane z swoim drugim, autorskim projektem o nazwie „Chimera”. Obecnie realizowane kamienie milowe obejmują kluczowe mechaniki i elementy gry.