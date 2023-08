Cyfryzacja i ekologia – wpływ na biznes

Cyfryzacja, czyli wdrażanie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego, oraz ekologia, czyli świadomość i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, stanowią dwie kluczowe siły oddziałujące na przedsiębiorstwa.

Firmy coraz częściej podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak redukcja emisji CO2, oszczędzanie energii, recykling czy inwestowanie w odnawialne źródła energii. Te działania nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również mogą stanowić element wizerunkowy, wpływając na preferencje klientów oraz wspierając pozytywny wizerunek firmy. W debacie zorganizowanej przez redakcję Capital24.tv pt. „Ekologia - czym jest współcześnie? To moda, biznes czy przeciwdziałanie katastrofie?” udział wzięli: Beata Drzazga, założycielka BetaMed SA, Robert Szyman, dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Joanna Maraszek, Chief Product & Sustainability Officer / co-founder, Plan Be Eco oraz Wiktor Krzeszewski, CEO, mTap Smart City.

- Obserwuję, że rosnąca świadomość ekologiczna przynosi korzyści zarówno społeczeństwu jak i przedsiębiorstwom. Klienci coraz bardziej doceniają firmy, które inwestują w zrównoważone rozwiązania i angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnych. Dlatego my przedsiębiorcy wspieramy lokalne społeczności, angażujemy się w proaktywne podejście do ochrony środowiska, przyczyniamy się do ograniczenia negatywnego wpływu na planetę. Wszelkie działania celowane na zrównoważony rozwój przynoszą nadzieję dla poprawy życia na ziemi w dłuższej perspektywie - powiedziała założycielka BetaMed.

- Jako odpowiedzialni społecznie przedsiębiorcy wdrażamy strategie redukcji emisji CO2, korzystamy z materiałów ekologicznych i promujemy świadome zakupy. Firmy, które podejmują działania proekologiczne, mają kluczową rolę w kształtowaniu lepszej jakości życia dla przyszłych pokoleń. Ich zaangażowanie w zrównoważone praktyki i innowacje ekologiczne ma długoterminowy wpływ na ochronę środowiska i dziedzictwa, które zostawiamy kolejnym pokoleniom - powiedziała Beata Drzazga.

Czy przemysł i konsumpcja są sprzymierzeńcami działań prośrodowiskowych?

Robert Szyman odpowiedział, że należy zaznaczyć, że gdyby nie postęp przemysłowy, trudno byłoby nam reagować na określone zmiany. Przemysł niewątpliwie odgrywa istotną rolę w tworzeniu odnawialnych źródeł energii i zmienianiu naszej teraźniejszości na korzyść środowiska.

- Z kolei konsumpcja, zwłaszcza ta nadmierna, nie ma dobrego wpływu na środowisko. Społeczeństwo powinno w zdecydowanej większości dokonywać zakupów świadomie i w pełni wykorzystywać wszelkie produkty. Warto wspomnieć, że jednym z największych światowych problemów jest powszechne marnotrawstwo żywności, a ślad środowiskowy wynikający z produkcji żywności jest pięciokrotnie wyższy, niż produkcji opakowań z tworzyw sztucznych do zabezpieczania tejże żywności. Należy zatem mieć świadomość, że przemysł może wiele zmienić w naszej rzeczywistości, chociażby poprzez stosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego czy zrównoważonego rozwoju - mówił Robert Szyman.

Druga debata „Cyfryzacja - wpływ na zmiany w biznesie i społeczeństwie” skupiła się na cyfrowych możliwościach i ulepszeniach dla biznesu, ale nie tylko. Udział wzięli: Kinga Dobrzyń, menedżer ds. Rozwoju Usług Tradycyjnych i Cyfrowych, Poczta Polska, Joanna Parasiewicz, Head of Communication & Marketing, CEE w OVHcloud oraz Marcin Myszkowski, Head of Next Generation Banking Practice, GFT.

Ten ostatni podkreślił, że cyfryzacja przynosi szereg korzyści dla biznesu, m.in. poprzez automatyzację i optymalizację procesów, której efekty widać już w krótkim horyzoncie czasowym. Dotyczy to także takich kwestii jak obsługa klienta online – np. w zakresie sprzedaży produktów i usług czy też rozpatrywania reklamacji – co jeszcze nie tak dawno, w niektórych branżach, nie było tak oczywiste.

Marcin Myszkowski zwrócił uwagę, że największą zmianę widać jednak w modelach biznesowych firm, które znacząco zmieniają swoje strategie działań. Sztandarowy, globalny przykład stanowi tutaj Netflix, który z wypożyczalni płyt DVD stał się jednym z liderów streamingu video. Na rodzimym rynku mamy z kolei InPost, który zrewolucjonizował sektor e-commerce w Polsce dzięki rozwojowi sieci paczkomatów.

Joanna Parasiewicz również zgodziła się, że w modelu idealnym cyfryzacja, a szerzej transformacja cyfrowa, przenosi biznes na nowy poziom, umożliwiając korzystanie z dostępu do danych, ich rozumienie i interpretację, a także formułowanie wniosków w oparciu o analizę dużych zbiorów (big data). To w efekcie przekłada się na trafniejsze decyzje biznesowe oraz usprawnianie procesów. W praktyce gros firm wydaje się nie mieć nawet strategii na cyfryzację, co odzwierciedla raport McKinsey: aż 70 proc. globalnych transformacji nie dochodzi do skutku. Udanej transformacji nie warunkuje bowiem przeniesienie starych procesów w cyfrowe realia, ale zoptymalizowanie ich jeszcze przed przeprowadzką do digitalu.

- Ponadto według badań OVHcloud zbieranie danych deklaruje 100 proc. badanych firm, ale (według ostrożnych szacunków) analizuje je jedynie co trzecia. To oznacza, że decyzje biznesowe są podejmowane w oparciu o 30 proc. dostępnej wiedzy – mówiła Joanna Parasiewicz.

Oczywiście usprawnienia wdrażane są także dla polepszenia i komfortu klientów o czym mówiła Kinga Dobrzyń.

- Poczta Polska wdrożyła innowacyjne rozwiązanie, przenoszące list polecony do przestrzeni internetowej. Jako pierwsza w kraju wprowadziła usługi elektronicznego doręczenia (e-Doręczenia i Q-Doręczenia) oraz system teleinformatyczny do wymiany korespondencji, dostępny dla wszystkich obywateli, firm oraz podmiotów publicznych. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego są dużym ułatwieniem dla firm i obywateli. Korzystając z nich, można załatwić sprawy zarówno urzędowe jak i firmowe, bez wychodzenia z domu, z każdego miejsca na świecie i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – podkreślała Kinga Dobrzyń.

