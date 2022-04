Kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii uzgodniły uwolnienie 120 mln baryłek ropy z rezerw z czego na USA przypadnie połowa, informuje Reuters.

W ubiegłym tygodniu USA zapowiedziały uwolnienie z rezerw w ciągu sześciu miesięcy nawet 180 mln baryłek ropy. Obecnie do inicjatywy przyłączają się kraje członkowskie MAE. Celem jest doprowadzenie do spadku cen ropy, których obecny poziom przyczynia się do utrzymywania się wysokiej inflacji.