Czwarta rewolucja przemysłowa z udziałem KGHM

Nowe technologie, rozwiązania i innowacje mają umożliwić efektywną eksploatację złóż miedzi — to główny cel Programu KGHM 4.0.

Pierwsza rewolucja przemysłowa to wynalazki, bez których nie byłoby dzisiejszego przemysłu i wygody życia. Silnik parowy zaczął napędzać maszyny, także w kopalniach i hutach. Rozwinęła się metalurgia, dzięki której maszyny wykorzystywane w innych dziedzinach przemysłu stały się tańsze. Masowa produkcja papieru wywołała boom w edukacji, a masowe przędzarki zapewniły odzienie rosnącej liczbie ludności Europy. Kolejne rewolucje zmieniały obraz rzeczywistości i świata, w którym żyjemy. Czwarta rewolucja przemysłowa dotarła też do KGHM.

Program KGHM 4.0 wynika ze strategii biznesowej KGHM Polska Miedź. Spółka buduje przewagę konkurencyjną, podnosząc efektywność i produktywność firmy. Efektywna organizacja i optymalizacja procesów oraz systemów zarządzania Grupy Kapitałowej KGHM mają korzystny wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania firmy, a przede wszystkim na produkcję i bezpieczeństwo, stabilność finansową oraz innowacje.

Rewolucja 4.0 oznacza zanik bariery pomiędzy ludźmi i maszynami, dzięki wykorzystaniu m.in. internetu rzeczy, wielowymiarowej analizy danych oraz przetwarzania chmurowego. Informacje są deponowane i przetwarzane w centrach przetwarzania, dostępne w każdym czasie, z dowolnego miejsca. Mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów produkcji. Przemysł 4.0 to integracja systemów oraz tworzenie sieci powiązań w procesach produkcyjnych, a także ścisła współpraca ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami, które wykorzystują technologie informatyczne.

Wielowymiarowa analiza danych istniała w KGHM jeszcze przed nadejściem Rewolucji 4.0. Jednak poszczególne oddziały miedziowego koncernu prowadziły ją w inny sposób, a wiedza była rozproszona. Realizowany właśnie Program KGHM 4.0 systematyzuje tę wiedzę. Oznacza ścisły związek między nowymi technologiami w obszarze przemysłu (industry) a rozwiązaniami informatycznymi (ICT). Przemysł bez informatyzacji jest dziś trudny do wyobrażenia. Efektywne zarządzanie produkcją musi mieć wsparcie dedykowanych systemów informatycznych. Dążymy do tego, by każda decyzja co do optymalnego wykorzystania zasobów była oparta o wiarygodne dane, dostarczone w czasie rzeczywistym. To klucz do uzyskania przewagi technologicznej.

To właśnie IT realizuje i czynnie wspiera opracowanie wielowymiarowych analiz danych z procesów produkcyjnych oraz wspierających, które otwierają drogę do właściwego wykorzystania rozwiązań we wszystkich płaszczyznach działalności KGHM.

Wyścig z czasem

Czwartą rewolucję industry 4.0 i internet rzeczy wprowadzają najbardziej zaawansowane firmy świata. Te z branży informatycznej jako jedne z pierwszych sięgnęły po nowoczesność. Szybko dołączyły do nich przedsiębiorstwa z przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, a także bliskie działalności KGHM, zajmujące się wydobyciem i produkcją metali. Polska Miedź już na początku rewolucji wyznaczyła sobie cele w programie KGHM 4.0, a w ślad za tym pierwsze projekty do realizacji.

4.0 w KGHM Program KGHM 4.0 wspiera optymalizację organizacyjną i kosztową. Oczekiwany efekt to wzrost wartości Grupy Kapitałowej. Spółka wdraża rozwiązania systemowe w obszarze informatyki i przemysłu wraz z poszerzeniem kompetencji pracowników, których praca jest wspierana takimi rozwiązaniami.

Dotychczas uruchomionych zostało ponad 50 projektów w ramach Programu KGHM 4.0, które realizowane są równolegle. Zakładane efekty działań będą widoczne w ciągu dwóch najbliższych lat. Jedną z korzyści jest oszczędność czasu potrzebnego na realizację złożonych procesów technologicznych i organizacyjnych. Oszczędność czasu przekłada się na wymiar finansowy. Jest to istotne dla firmy takiej jak KGHM, która działa w branży górniczo–hutniczej.

KGHM skupia się na cyberbezpieczeństwie i modernizacji systemów w zakresie przetwarzania dokumentów. Uruchamia projekty z zakresu poprawy infrastruktury w obszarze techniczno-operacyjnym KGHM. Mowa o projektach poprawiających parametry infrastruktury sieciowej i wirtualizacji środowisk. W konsekwencji doprowadzić ma to do uruchomienia prywatnej chmury, która będzie wykorzystywana przez wszystkich użytkowników. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć zapewni KGHM możliwość funkcjonowania i przetwarzania danych w wieloletniej perspektywie.

Informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów każdej organizacji. Umiejętność odpowiedniego zarządzania nią odgrywa znaczącą rolę, dlatego tak ważne stają się jej właściwe przetwarzanie, gromadzenie zgodne z prawem, a także wymiana z podmiotami zewnętrznymi. Stanowi to podstawowy cel projektów z obszaru data governance (zarządzania danymi). Poprawnie zaimplementowane procesy Data Governance wymagają również zmiany kultury organizacyjnej, która doprowadzi do podniesienia świadomości pracowników oraz innych użytkowników w zakresie zarządzania danymi firmy. Podobnie jak dokonuje się to od lat w obszarach zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji.

Ostatnią grupę projektów stanowią systemy wspierające KGHM 4.0, w ramach których spółka wdroży rozwiązania zorientowane na usługi. Usługi będą zorganizowane tak, aby wymiana informacji odbywała się według określonych kryteriów i wspierała realizację procesów biznesowych. Wdrożony zostanie system zarządzania wiedzą, zmodernizowane systemy zakupowe i zarządzania projektami, wszystkie dostosowane do nowych wytycznych wynikających z industry 4.0.

Industry 4.0 w praktyce Jednym z przykładów ciekawych projektów, który pozwala wykorzystać walory internetu rzeczy i analityki, jest zabudowa termoczułego światłowodu w płaszczu pieca w Hucie Miedzi Głogów. Zabudowa instalacji pozwoli pracownikom na analizę temperatury płaszcza pieca. Pozyskana wiedza ułatwi planowanie postojów remontowych pieca. Prace techniczne wykonane w optymalnym terminie przyniosą spółce mierzalne korzyści.

Wykorzystanie bezpiecznej, niepublicznej, chmury to kolejne zadanie w industry 4.0. Zarządzanie procesami w ramach dużych baz danych umożliwi komunikację między systemami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym. Oznacza to ustandaryzowanie przesyłania danych do integracji informacji między firmami — klientami i kooperantami KGHM. W praktyce to także integracja zamówień pracowników ze wszystkich działów z centralnymi magazynami i płynne dostarczanie surowców, części oraz maszyn.

Z kolei rzeczywistość rozszerzona polega na tym, że osoba realizująca na przykład proces serwisowy w terenie otrzymuje pełną informację o obiekcie, ma dostęp do dokumentacji, może zobaczyć rzut całego obiektu albo odbyć wirtualny spacer, a w przyszłości zobaczyć jego hologram. To rzeczywistość, jaką widzieliśmy jeszcze niedawno wyłącznie na filmach fantastycznych.

Internet przemysłowy to szlagierowe hasło całej rewolucji. Dotychczas wszystkie dane były jedynie składowane w pamięci poszczególnych systemów i przydatne tylko osobom nadzorującym dany proces. Teraz dane zbierane w wielu miejscach będą analizowane i przesyłane dalej, systematyzowane tak, aby dowiedzieć się więcej o procesach całej firmy, a nie tylko o jej pojedynczym obszarze.

Przewidywanie to esencja 4.0 Podstawą Programu KGHM 4.0 jest Big Data i analityka, czyli analiza i wyciąganie wniosków z danych, w tym z internetu rzeczy. Już teraz KGHM posiada systemy, które potrafią zidentyfikować korelacje, schematy i powiązania pomiędzy procesami. Pracownicy mogą wychwycić pracę maszyny, która działa na maksymalnych obciążeniach i w odpowiednim momencie po prostu ją wyłączyć. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zapisów z innych maszyn, które wcześniej uległy awarii.

Kopalnie KGHM są unikatowe w skali światowej i równie unikatowe są problemy. Przed inżynierami Polskiej Miedzi stoją wyzwania, które mają z jednej strony umożliwić eksploatację złoża zalegającego na znacznych głębokościach, z trudniejszymi niż dotychczas warunkami środowiskowymi, a z drugiej strony zwiększyć efektywności kopalni. Najważniejsze pozostaje niezmiennie bezpieczeństwo.

Podziemna szerokopasmowa sieć transmisyjna, wspólna dyspozytornia (onene control room), wprowadzenie robotyzacji (np. robotów do rozbijania brył skalnych) i monitoring maszyn górniczych pod ziemią służą zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pracowników. Dzieje się to dzięki dostarczaniu na bieżąco potrzebnych informacji oraz stopniowym wycofaniu załogi z miejsc, gdzie zagrożenia są największe. Miedziowy koncern jest na zaawansowanym etapie projektowania nowych rozwiązań, służących dalszej poprawie bezpieczeństwa. Są one obecnie testowane w naturalnych warunkach pracy. Zabudowa dodatkowych punktów dostępowych do sieci WiFi umożliwi wykorzystanie tabletów i smartfonów z użyciem nowych wersji aplikacji, takich jak np. eRaport (innowacyjny system KGHM, pozwalający efektywnie zarządzać obszarem produkcyjnym w zakładzie górniczym).

Planowana jest rozbudowa systemu lokalizacji maszyn o możliwość lokalizacji osób. Taki system funkcjonuje już w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Rozwiązanie pozwoli na identyfikację miejsca pobytu ludzi, a także wykrywanie ewentualnych kolizji w zakładzie górniczym pomiędzy pracownikami i maszynami, co zdecydowanie przyczyni się do zapobiegania wypadkom. Bezpieczeństwo pracy w KGHM to dla Spółki priorytet, dlatego ten projekt jest traktowany w sposób szczególny. Pełne dane z systemu lokalizacji poprawią również organizację pracy. Dyspozytor kopalni będzie na bieżąco wiedział, gdzie znajduje się załoga górnicza, i w przypadku pojawienia się zagrożeń będzie w stanie o nich informować wszystkich pracowników. Wyposażenie maszyn w dodatkowe systemy antykolizyjne spowoduje, że operator maszyny górniczej będzie informowany o osobach lub innych maszynach, które znajdą się bezpośrednio przy jego maszynie. Tym samym będzie mógł odpowiednio szybko zareagować, ograniczając ryzyko wypadku.

