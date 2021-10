Czy utrzyma się popyt w branży odzieżowej

Branża odzieżowa notuje bardzo silne odbicie przychodów, zysków i marż. Ale mierzy się z dwoma zagrożeniami: rosnącymi kosztami dostaw oraz potencjalnym wygaszeniem części odroczonego popytu.

Branża odzieżowa i obuwnicza były jednymi z najmocniej dotkniętych podczas pandemii, co widać było zwłaszcza w handlu tymi produktami. Wynika to w części z charakteru samej pandemii – ludzie spędzają więcej czasu w domu, ograniczając jednocześnie spotkania (zarówno służbowe, jak i towarzyskie), w związku z czym potrzebują mniej ubrań. Wraz ze stopniowym procesem adaptacji sprzedaż odzieży i obuwia odbiła, a po zniesieniu obostrzeń odbicie było bardzo mocne. Główne pytanie jak się obecnie pojawia, to czy popyt na te produkty utrzyma się na wysokim poziomie? Czy być może ostatnie wzrosty sprzedaży były jedynie wynikiem efektu odroczonego popytu i konieczności dokonania odświeżenia garderoby?