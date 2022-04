Dane o inflacji nie pomogły rynkom akcji w USA

Amerykańskie rynki akcji zakończyły sesję spadkiem pomimo początkowej pozytywnej reakcji na dane o inflacji w marcu. Za wzrostem cen akcji miał przemawiać m.in. niższy niż oczekiwano poziom inflacji bazowej. Drożały także obligacje USA, których rentowności przed publikacją danych rosły, w przypadku 10-letnich najwyżej od grudnia 2018 roku. W miarę upływu czasu przewaga popytu jednak malała. Wracała świadomość, że najwyższa od 40 lat inflacja przemawia za agresywnym podwyższaniem stóp przez Fed. Dodatkowo odbicie cen ropy powyżej 100 USD osłabiało wiarę, że szczyt inflacji już minął.

fot. Bloomberg

Na zamknięciu taniało 60 proc. spółek z S&P500. Podaż przeważała w 7 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej taniały akcje spółek świadczących telekomunikacyjnie usługi (-0,8 proc.), ochrony zdrowia (-0,95 proc.) i finansowych (-1,1 proc.), którym zaszkodził spadek rentowności obligacji oraz oczekiwanie na raporty największych banków rozpoczynających sezon wyników kwartalnych. Najlepiej na tle rynku wyglądały segmenty dóbr codziennego użytku (0,25 proc.), użyteczności publicznej (0,4 proc.) i energii (1,7 proc.).

W Średniej Przemysłowej Dow Jones spadły kursy 20 z 30 wchodzących w jej skład spółek. Najmocniej taniały akcje koncernu farmaceutycznego Merck & Co. (-1,2 proc.), operatora płatności Visa (-1,6 proc.) i giganta IT Cisco Systems (-2,0 proc.). Największymi wzrostami kursów kończyły sesję Coca-Cola (1,2 proc.) oraz koncerny naftowy Chevron i chemiczny Dow Inc. (po 2,1 proc.).

W Nasdaq Composite spadkiem kursu kończyło 52 proc. z ponad 3,7 tys. wchodzących w jego skład spółek. Staniało natomiast aż 70 blue chipów z Nasdaq 100. W grupie FAANG najmocniej spadły kursy Netflixa, Meta Platforms i Alphabet (po -1,1 proc.). Jako jedyne drożało Apple (1,15 proc.).