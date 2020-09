Daniel Obajtek Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został wybrany Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020 r., które w tym roku odbywa się w Karpaczu. Funkcję szefa płockiego koncernu Obajtek pełni od lutego 2018 roku. W trakcie swojego urzędowania zainicjował m.in. przejęcie przez Orlen innej paliwowej spółki - Lotosu.

Obajtek wielokrotnie powtarzał, że jego celem i misją jest budowa koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Dlatego też ponad dwa lata temu, płocki koncern zainicjował przejecie innej paliwowej spółki - Grupy Lotos. W lipcu 2020 roku warunkową zgodę na przejęcie gdańskiej firmy wydała Komisja Europejska. W tym samym czasie został rozpoczęty proces przejęcia największej polskiej gazowej spółki PGNiG przez Orlen.

Za prezesury Daniela Obajtka, płocki koncern przejął w kwietniu 2020 r. Grupę Energa, a rok wcześniej złożył ofertę finansowania spółki Ruch, z zamiarem przejęcia 100 proc. jej akcji. Zgodnie z informacjami spółki, ta druga transakcja ma być wkrótce sfinalizowana.

W trakcie kadencji obecnego szefa Orlenu - w 2018 roku - sfinalizowano aktywizację Unipetrolu największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego. Ważnym elementem strategii płockiego koncernu jest też inwestowanie w należącą do koncernu litewską rafinerię w Możejkach.

Orlen za prezesury Obajtka inwestuje także w krajowe spółki należące do koncernu, np. w Anwil. Z kolei Orlen Południe przekształcany jest w nowoczesną biorafinerię. W należącym do tej firmy zakładzie w Trzebini powstaje największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego oraz instalacja do doczyszczania wodoru.

Płocki koncern inwestuje również w swoją rozpoznawalność poprzez działalność sponsoringową. W trakcie rządów Obajtka w 2019 roku, Orlen zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana.

Przed objęciem prezesury Orlenu, od 2017 roku Daniel Obajtek był prezesem Grupy Energa. Wcześniej, w latach 2016–2017 był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.