Demar kontra prokuratura

Ballada o żołnierskich butach

17 stycznia zeszłego roku do domu Marka Dewódzkiego, właściciela i prezesa Demaru (jednego z największych w Polsce producentów obuwia wojskowego i roboczego), wkroczyła Żandarmeria Wojskowa (ŻW). Funkcjonariusze zatrzymali przedsiębiorcę w ramach śledztwa dotyczącego – jak to ujęto w komunikacie - oszustwa polegającego na dostarczaniu w latach 2014-20 do Sił Zbrojnych RP wadliwego obuwia, za co zgodnie z art. 286 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Według ŻW Demar miał wykorzystać do produkcji butów dla wojska inny materiał, niż wynikało ze specyfikacji zamówienia. Szkodę z tego tytułu oszacowano na ponad 67,97 mln zł. Na poczet przyszłej kar zajęto majątek przedsiębiorcy wart co najmniej 30 mln zł.

10 miesięcy później Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi Dewódzkiemu. „Jak ustalono w toku śledztwa, pomimo tego że oskarżony miał świadomość wymagań, jakie musi spełniać obuwie zimowe produkowane dla wojska, określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości zastąpił dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów. Okoliczność tą zataił przed zamawiającymi, a na potrzeby oceny zgodności oraz certyfikacji przekazywał egzemplarze zawierające oryginalną włókninę” – poinformowała prokuratura. Dodała też, że oskarżanemu za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Datę pierwszej rozprawy wyznaczono na 25 sierpnia tego roku.