Dla Wall Street Chiny ważniejsze niż Ukraina

Dow Jones i S&P500 zyskały po 0,6 proc. Nasdaq zakończył sesję wzrostem o 1,05 proc.

Amerykańskie rynki akcji przerwały serię spadków. Poprawę nastrojów tłumaczono zejściem na drugi plan sprawy impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, zwłaszcza po tym jak prezydent Ukrainy zaprzeczył iż był przez niego naciskany. Do tego opublikowany przez Biały Dom w środę zapis lipcowej rozmowy obu polityków, która stała się powodem ataku Demokratów, nie wspomina o pomocy militarnej USA, która według oskarżających Trumpa miała być kartą przetargową.

Prezydent USA odwrócił uwagę od sprawy ukraińskiej mówiąc w środę, że umowa handlowa z Chinami może zostać zawarta szybciej niż się to powszechnie uważa. To obudziło nadzieję inwestorów, co widać było po wzrostach cen akcji i taniejących obligacjach USA.

Inwestorzy mogli budować optymizm także na danych z gospodarki. Sprzedaż domów na rynku pierwotnym wzrosła w USA w sierpniu mocniej niż oczekiwano i zbliżyła się do 12-miesięcznego maksimum, co wiązano ze spadkiem oprocentowania kredytów hipotecznych.

Złoto staniało, co tłumaczono m.in. umocnieniem dolara. Spadła cena ropy, której zapasy w USA wbrew oczekiwaniom wzrosły, a do tego pojawiły się nieoficjalne doniesienia o szybkim przywracaniu wydobycia w Arabii Saudyjskiej.

Na zamknięciu sesji rosło 8 z 11 głównych segmentów S&P500. Największym popytem cieszyły się akcje spółek IT (1,2 proc.), usług telekomunikacyjnych (1,1 proc.) i dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (1,0 proc.). Najsłabsze były segmenty tzw. defensywne, atrakcyjne w okresach słabej koniunktury, czyli użyteczności publicznej (0,0 proc.), nieruchomości (-0,1 proc.) i ochrony zdrowia (-0,5 proc.). W momencie zakończenia sesji rosła wartość ok. 70 proc. spółek z S&P500.

Spośród 30 blue chipów ze średniej Dow Jones rosły kursy 21. Gwiazdą sesji było Nike (4,2 proc.). Producent odzieży sportowej pochwalił się lepszymi niż oczekiwano wynikami kwartalnymi, co przełożyło się na rekordowy kurs na zamknięciu. W trojce najmocniej drożejących blue chipów znalazły się jeszcze Intel (2,4 proc.) i Dow Inc. (2,3 proc.). Najmocniej spadały kursy Procter & Gamble (-0,5 proc.) oraz dwóch przedstawicieli segmentu ochrony zdrowia: Merck & Co. (-0,6 proc.) oraz UnitedHealth Group (-1,3 proc.).