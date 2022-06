Dolar traci na sentymencie

Skala spadków dolara jest jednak kosmetyczna, co może pokazywać, że inwestorzy nie są do końca przekonani, co do do dłuższej korekty. Najlepiej zachowują się funt, oraz korona szwedzka (brytyjskiej walucie nie zaszkodziły doniesienia, jakoby wewnętrzna opozycja miała planować kolejne wnioski o wotum zaufania dla szefa rządu), dalej mamy euro i koronę norweską. Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia będzie organizowane przez Europejski Bank Centralny trzydniowe forum w portugalskiej Sintrze, które zakończy się w środę panelem dyskusyjnym szefów ECB, BOE i FED. Euro i funt są dzisiaj mocniejsze, bo teoretycznie to ECB i BOE mogą bardziej zaskoczyć jakimiś sygnałami nt. skali podwyżek stóp procentowych, niż FED, którego przedstawiciele wiele już ostatnio powiedzieli.

EURUSD - czy wybijemy linię trendu spadkowego?

Mamy kolejną próbę podejścia pod cztero-miesięczną linię trendu spadkowego. Czy dojdzie do jej wybicia? Sentyment na rynkach jest lepszy, co powinno stwarzać argumenty za korektą dolara, a forum ECB w portugalskiej Sintrze może przynieść podbicie oczekiwań, co do skali podwyżek stóp w najbliższych miesiącach. Gdyby pojawiły się spekulacje, że w lipcu ECB zdecydowałby się nie na 25 p.b., a 50 p.b. to mogłoby to wyraźnie podbić euro.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie - trwałe wybicie linii spadkowej trendu mogłoby dać impuls do ruchu w stronę oporów z maja/czerwca przy 1,0770.