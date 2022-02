GPW: Doniesienia ze wschodu podbiły indeksy

Indeksy giełdowe odbiły po informacjach o powrocie części wojsk rosyjskich do baz spod granicy ukraińskiej.

Siergiej Szojgu, rosyjski minister obrony, poinformował, że niektóre ćwiczenia wojskowe zostały zakończone, a w przypadku innych nastąpi to trochę później. Nie sprecyzował planów powrotu do baz spod granicy ukraińskiej, ale szczątki informacji wystarczyły inwestorom do ruszenia na zakupy przecenionych akcji.