Dozwolone od lat 18

Nazywaj go dowolnie. Używaj porównań czy skojarzeń. Nawet zdrobnień. Tylko nie mów o nim „zabawka”. To rada, nie groźba.

Jesienią ubiegłego roku zadebiutował lamborghini sian. Supersamochód włoskiej marki jest nie tylko najmocniejszym seryjnie produkowanym autem w jej historii, ale też pierwszym hybrydowym. Serce układu stanowi potężny, 6,5-litrowy, wolnossący silnik V12 o mocy 780 KM. Wspiera go elektryk. Razem i za pośrednictwem ośmiobiegowej, sekwencyjnej skrzyni biegów dostarczają na obie osie 819 KM mocy. Imponująco. Wszystko to, wspólnie z ultranowoczesnym wyglądem, czyni z siana doskonały upominek z okazji dzisiejszego święta. Wiem, to Dzień Dziecka, ale przecież w każdym miłośniku motoryzacji drzemie tzw. wewnętrzne dziecko, czyż nie? Niestety, mam złą wiadomość.