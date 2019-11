Dragon chce Idei na Ukrainie

Ukraiński fundusz PE i bankowy menedżer chcą kupić Idea Bank Ukraina. Gazprombank interesuje się Carcade i Idea Bankiem Białoruś

Mało kto dzisiaj pamięta spółkę Getin International (GI). Nie ma jej już nawet w internecie, to znaczy jest, ale to inny biznes: Getin International Tours and Travels w indyjskim stanie Kerala. Tymczasem w listopadzie mija dokładnie 12 lat, od kiedy Getin Holding wydzielił z grupy biznesy międzynarodowe i przeniósł je do GI. W kolejnym roku spółka miała trafić na giełdę. GI przejął nadzór nad leasingową spółką w Rosji Carcade kupioną w 2005 r. i przejęty rok później Priparpattya Bank na Ukrainie. W grudniu do grupy międzynarodowej dołączył białoruski Sombelbank. Dzisiaj po GI nie zostało nawet wspomnienie, a należące do niego biznesy przechodzą powoli do historii. Jeśli Leszek Czarnecki pomyślnie zakończy wszystkie negocjacje, to w przyszłym roku wyjdzie z rynków wschodnich.