Druga fala uderzy mocniej

Nastroje w firmach są stabilne, ale pandemia nie odpuszcza. Tylko dobrze przygotowane firmy przetrwają kryzys.

Wskaźnik skłonności do wzrostu działalności w spółkach z sektora MŚP jest na podobnym poziomie, jak trzy miesiące wcześniej — wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Wartość Barometru EFL wynosi obecnie 48,5 pkt, a to tylko o 1,7 pkt mniej niż w poprzedniej edycji badania. Może on przyjmować wartości od 0 do 100 pkt. Te powyżej 50 pkt oznaczająpozytywny kierunek zmian, a poniżej — negatywny.