Dworczyk: nie zabraknie pieniędzy na walkę z koronawirusem

W budżecie państwa nie zabraknie środków w związku z koronawirusem - zapewnił w czwartek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że w budżecie państwa jest ponad miliard złotych rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe; do tego jest 200 mln zł rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

"Jeśli chodzi o zabezpieczenie środków finansowych, to przypomnę, że w budżecie państwa jest rezerwa przeznaczona w ogóle na sytuacje kryzysowe, to jest rezerwa ponad miliard złotych. Do tego jest rezerwa Prezesa Rady Ministrów, to jest 200 mln zł, o której mówiłem, którą też można elastycznie i szybko wykorzystać do działania. I jedno jest pewne: w budżecie nie zabraknie środków - niezależnie od rozwoju sytuacji - na to, żeby z sytuacją związaną z koronawirusem, czy przygotowaniami, żeby takie środki zabezpieczyć. Tych środków na pewno nie zabraknie" - zapewnił na konferencji prasowej Dworczyk.



Jak dodał, jeśli chodzi o potencjalne problemy różnych branż, to na bieżąco monitorowana jest sytuacja, między innymi tym zajmuje się zespół, w którym są reprezentowane niemal wszystkie resorty.



"Oczywiście, nie możemy przewidywać, jak sytuacja będzie się rozwijała, ale też dlatego apelujemy o odpowiedzialność w komunikacji, o nie wzbudzanie paniki. Ponieważ trudno oprzeć się wrażeniu, że niektórzy politycy próbują swoimi wypowiedziami taką panikę wywołać. I to jest po prostu wielka nieodpowiedzialność" - mówił Dworczyk. "Monitorujemy sytuację i odpowiadamy na bieżące potrzeby w bardzo wielu obszarach. Ta sytuacja ma wpływ na wiele obszarów funkcjonowania państwa" - wskazał.



Dworczyk poinformował, że trwają prace - między innymi w ramach zespołu roboczego, który codziennie w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego się spotyka. "Niezwłocznie panu prezydentowi ich wynik przekażemy. I będą to decyzje pana prezydenta Andrzeja Dudy i pani marszałek (Elżbiety Witek - PAP) jaki będzie porządek obrad zbliżającego się Sejmu" - powiedział Dworczyk.