DWS tanieje po doniesieniach o dochodzeniu w USA

Kurs DWS Group spada rano o ponad 5 proc. na giełdzie we Frankfurcie po doniesieniach o dochodzeniu prowadzonym w USA wobec firmy zarządzającej aktywami, informuje Reuters.

The Wall Street Journal napisał, że amerykański Departament Sprawiedliwości oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęły dochodzenie po tym jak dokumenty oraz były szef DWS do spraw zrównoważonych inwestycji wskazali, że firma zawyżyła swoje działania w tym obszarze i przedstawiła inwestorom korzystniejszy niż w rzeczywistości obraz. Wynikać to miało z trudności realizacji przyjętej strategii inwestycji ESG.