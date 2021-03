Najczęściej w mailowych skrzynek korzystamy we wtorki. Rocznie wiadomości wysyłamy i otrzymujemy średnio 2,5 tys.

Bycie nieustannie on-line w pracy stało się już standardem. Z badania home.pl, jednego z największych polskich dostawców usług internetowych, przeprowadzonego na ponad 2,3 mln. skrzynkach e-mail, wynika, że przedsiębiorca lub pracownik sektora MŚP poświęca średnio około 1 godz. dziennie na samo odbieranie i wysyłanie e-maili. Każdego dnia ich średnia liczba to 7, a tygodniowo 50.

- Trzeba mieć na uwadze, że część z przebadanych skrzynek e-mail jest wykorzystywana do niszowych zadań i akcji specjalnych. Biorąc to pod uwagę liczba może wzrosnąć do nawet 20 dziennie - podkreśla Agnieszka Wojsznis Head of Customer Development w home.pl.

Największą aktywność przedsiębiorcy i ich pracownicy w kwestii obsługi e-maila wykazują w godzinach między 8.00-15.00. Najwięcej wysyłają ich i odbierają na początku tygodnia. Dniem kulminacyjnym z całego tygodnia jest zaś wtorek. W ten dzień skrzynki przetwarzają ich 19,3 proc. Ponadto, pomimo najniższych wartości w sobotę i niedzielę, używanie skrzynek mailowych w tych dniach nie zamiera.

6 mld – Tyle e-maili otrzymali i wysłali łącznie przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP w 2020 r...

2524 – … a tyle wysłał i odebrał pojedynczy użytkownik.