Europa importuje więcej węgla południowoafrykańskiego, próbując uniezależnić się od Rosji

Południowoafrykański terminal węglowy Richards Bay (RBCT) dostarczył 3 240 752 ton węgla do krajów europejskich do końca maja tego roku, co stanowi 15 proc. całkowitego eksportu RBCT, w porównaniu z 2 321 190 (4 proc.) w 2021 r. – wynika z danych.

Hiszpania, Polska i Niemcy nie importowały w ubiegłym roku węgla z RBCT. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku Hiszpania sprowadziła 355 250 ton, Polska 181 515 ton, a Niemcy 157 383 ton.

Od drugiego tygodnia sierpnia import węgla z Rosji zostanie zakazany w Unii Europejskiej w ramach szerokich sankcji wobec Moskwy.