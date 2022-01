Europa w trudnej sytuacji pod kątem dostaw gazu ziemnego

Sytuacja na rynku gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych jest relatywnie spokojna w porównaniu do tej, którą obserwujemy w Europie. Amerykańscy producenci ropy naftowej i gazu ziemnego ze skał łupkowych w ostatnich miesiącach systematycznie zwiększają wydobycie, co sprawia, że w samych USA obecnie nie występuje realne zagrożenie niedostatkiem gazu. Zresztą, ze względu na rewolucję łupkową, jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dwóch dekadach, kraj ten wybił się na pozycję największego producenta gazu ziemnego na świecie.

Niemniej, Europa znajduje się w znacznie mniej komfortowej sytuacji. Zapasy gazu ziemnego na Starym Kontynencie jesienią poprzedniego roku spadły do niepokojąco niskich poziomów i się nadal na nich utrzymują. Dodatkowo, nie pomaga fakt, że Rosja, będąca kluczowym eksporterem gazu ziemnego do wielu krajów europejskich, jest uwikłana w dyplomatyczny konflikt związany z Ukrainą.

Notowania gazu ziemnego w USA – dane dzienne

Obecnie zasadniczym pytaniem jest więc to, czy byłoby możliwe dostarczenie większej ilości gazu ziemnego do Europy w przypadku potencjalnego zaognienia się konfliktu na Ukrainie i możliwych zaburzeń w dostawach gazu do krajów naszego kontynentu. Jak podaje agencja Reuters, właśnie trwają rozmowy na ten temat, w których bierze udział prezydent USA, Joe Biden, oraz kilka innych kluczowych krajów oraz firm, produkujących gaz ziemny. Już wiadomo, że nie będzie to proste, głównie ze względu na niedostateczną liczbę dostępnych operacyjnie statków gazowców, które mogłyby w krótkim czasie przetransportować gaz w formie LNG do Europy.