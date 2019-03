Koszt budowy sieci 5G w Polsce "od zera" to wydatek od 3,9 mld zł do 5,8 mld zł, natomiast jeśli wykorzystane zostałyby istniejące maszty, to koszty powinny zamknąć się w przedziale pomiędzy 2,04 mld zł a 3,03 mld zł - poinformował we wtorek prezes Exatel Nikodem Bończa Tomaszewski.

"Pokusiliśmy się o przeprowadzenie szacunku dla pasma 700 MHz, natomiast jest to szacunek bardzo zgrubny, gdyż jest wiele niewiadomych jeśli chodzi o sieć 5G. (...) Są to szacunki, które mają nam pokazać rząd wielkości, a nie precyzyjne elementy biznesplanu. Jeśli chodzi o koszt CAPEX-u, przy budowie infrastruktury +od zera+, to wahałby się on od 3,9 do 5,8 mld zł" - powiedział prezes.

Zobacz więcej Technologia - sieć 5G fot. Wang Yadong/VCG/Forum

Dodał, że w tym wariancie roczne wydatki związane z utrzymaniem sieci wyniosłyby od 217 mln zł do 321 mln zł.

"Jeżeli wykorzystamy istniejące maszty to koszt spada do 2,04 - 3,03 mld zł jeśli chodzi o inwestycje i 290 mln zł - 430 mln zł jeśli chodzi o utrzymanie tej sieci. Jeśli natomiast wykorzystamy istniejące maszty i istniejąca sieć transportową, czy istniejące światłowody to możemy CAPEX zmniejszyć do 540 mln zł - 780 mln zł, przy czym wzrosną nam koszty utrzymania do 466 mln zł - 695 mln zł" - powiedział szef Exatela.

Jego zdaniem naturalną ścieżką dojścia do Polskiego 5G jest po pierwsze opracowanie przez rząd planu wdrożenia 5G w Polsce. Kolejnym etapem byłoby przyjęcie ustawy o Polskim 5G.

Następnie powstałoby konsorcjum, do udziału w którym zaproszeni zostaliby operatorzy publiczni i prywatni. Operatorzy zgłaszaliby oferty wkładu rzeczowego lub finansowego do konsorcjum i proporcjonalnie do wkładu nastąpiłaby wycena i przydział zasobów sieci. Exatel świadczyłby natomiast usługi mobilne dla sektora publicznego, z wyłączeniem rynku komercyjnego.

Konsorcjum otrzymałoby pasmo 700 MHz i wybudowałoby sieć, a od 2023 roku objęłoby całość zakresu 700 MHz. Po roku 2023 konsorcjum świadczyłoby usługi dostępu do infrastruktury 5G w pełnym zakresie.

Exatel to polski operator telekomunikacyjny, w 100 proc. należący do Skarbu Państwa. Spółka posiada 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej. Oferuje usługi telekomunikacyjne i cyberbezpieczeństwa dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Swoją działalność prowadzi w kraju i za granicą (głównie w Europie, Azji i Afryce). W ramach działalności badawczo rozwojowej brał udział w pierwszych publicznych testach 5G w Europie. Tworzy też autorskie systemy jak np. polski antyDDoS – TAMA.