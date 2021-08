Kolekcjoner sztuki, który zapłacił 336 tys. USD za NFT słynnego brytyjskiego artysty Banksy’ego, został oszukany, poinformowało BBC.

- Jakiekolwiek NFT Banksy’ego nie są z nim w żaden sposób powiązane zarówno pod względem treści jak i formy – poinformowali BBC współpracownicy artysty.

NFT to oryginalne dobra cyfrowe, których autentyczność bazuje na blockchainie. Ich popularność eksplodowała w tym roku. Handel NFT odbywa się z wykorzystaniem kryptowalut, głównie ethereum.

Kolekcjoner, który został oszukany, myślał, że kupuje pierwsze NFT Banksy’ego. Dlatego zdecydował się zaoferować 90 proc. więcej niż inni uczestnicy aukcji na platformie OpenSea. Był przekonany, że kupuje autentycznego Banksy’ego, bo link do aukcji NFT znajdował się na oficjalnej stronie artysty. Jak później się później okazało, umieścili go na niej sprawcy oszustwa. Przekręt był dobrze przemyślany, bo przestępcy zadbali, aby informacja o aukcji dotarła do potencjalnych ofiar. Nabywca fałszywego NFT Banksy’ego powiedział, że dostał o niej wiadomość przez aplikację Discord.