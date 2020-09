Fed zdecyduje o bankowych dywidendach, przeprowadzi nowy stress test

Do końca września amerykańskie władze monetarne mają zdecydować o tym, czy nadal będą ograniczać wypłaty dywidend bankowych. Dodatkowo Fed przedstawił nowe scenariusze jakie chce wykorzystać do badania odporności dużych banków, informuje Reuters.

Bank Rezerw Federalnych (Fed) ma zamiar opublikować wyniki nowej analizy do końca 2020 r. Będzie to tym samym drugi, bezprecedensowy stress test przeprowadzony w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Fed tłumaczy swoją decyzję, „utrzymującą się niepewnością” związaną z pandemią koronawirusa. Dodatkowo ujawnione mają być po raz pierwszy wyniki poszczególnych instytucji pokazujące, jak każdy z 34 testowanych banków wypadłby w analizie opartej na pandemii.

Niepewność w ciągu następnych kilku kwartałów pozostaje niezwykle wysoka, a te dwa dodatkowe testy dostarczą więcej informacji na temat odporności dużych banków - powiedział Randal Quarles, wiceprezes Fed ds. nadzoru.

Nowa analiza ma obejmować hipotetyczne dwa scenariusze. Pierwszy to głęboki, ale krótkotrwały spadek gospodarczy, w wyniku którego bezrobocie wzrośnie do 12,5 proc. pod koniec 2021 r., a potem gwałtownie spadnie. Z kolei drugi scenariusz ma być bardziej łagodny, ale bardziej trwały. W jego przypadku bezrobocie podskoczyć ma do 11 proc. do końca 2021 r., jednak potem ma wolniej spadać. W obu przypadkach uwzględnia się znaczne spadki gospodarcze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą.