Fiat pompował i wyszedł SUV

Włoski producent samochodów też chce zarobić na modzie na SUV-y, podrasował więc swój bestseller

Z czego można zrobić SUV-a? Ford dowiódł, że przy odrobinie wysiłku i sporej wyobraźni nawet z tak niewielkiego auta jak model ka. Dodał „terenowe” ozdobniki, nieco podwyższył zawieszenie i gotowe. Przy tym maluchu nawet fiesta active już w ogóle nie dziwi. O ile o SUV-ach mówi się często, że udają terenówki, to o takich pomysłach można powiedzieć, że udają SUV-y i crossovery. Chodzi oczywiście bardziej o wygląd niż jakiekolwiek właściwości techniczne, ale skoro ludzie zwariowali na punkcie SUVów, to dlaczego tego nie robić, a robią to prawie wszyscy — łącznie z Fiatem.